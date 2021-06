『ガンダム＆ハローキティ』10種のグッズが受注開始！

アルマビアンカは「コラボレーションによる新たな価値の創造」をコンセプトにしたグッズを企画販売するサイト「ARMA BIANCA」にて、『ガンダム&ハローキティ』の商品の受注を5月28日(金)より開始した。



リアルロボットアニメの金字塔『機動戦士ガンダム』と、ファンシーキャラクターのトップアイドル『ハローキティ』のコラボ企画、「ガンダム VS ハローキティ」対決プロジェクトから始まった「ガンダム&ハローキティプロジェクト」。2019年4月から始まった対決プロジェクトはガンダムの勝利で終結し、ガンダムとキティは和解。「2020年 愛と平和のガンダム&ハローキティプロジェクト」として新たにコラボ企画が始動した。



この度、そんなサンリオデザインプロデュースのガンダムとハローキティ、ガンダムやアムロ・レイの格好に着替えたハローキティをメインにデザインしたアイテムが登場!



ラインナップは、ガンダムやアムロ・レイの格好に着替えたキティをレイアウトした「トレーディングゆらゆらアクリルキーホルダー」「トレーディング缶マグネット」や、キティのリボンがついたジオン公国のエンブレムを刺繍で施した「刺繍バケットハット」、サンリオデザインプロデュースのガンダムとキティをレイアウトしたデザインの「AirPodsケース」など全10種。



可愛らしい本コラボアイテムをぜひゲットしよう!



>>>『ガンダム&ハローキティ』グッズラインナップを全て見る(写真14点)



(C)創通・サンライズ (C)2021 SANRIO CO., LTD. APPR.NO.S620064