BABYMETAL、全ライブ映像作品の音源をアナログレコード化

BABYMETALが、結成10周年を記念し、これまで発売された全てのライブ映像作品の音源をアナログレコードとして、一般市販10タイトル、THE ONE限定10タイトルのシリーズで発売する。



METAL RESISTANCE第1章〜第2章の作品を2021年8月25日、第3章〜第7章の作品を9月8日、第8章〜第9章の作品を9月22日と、発売日を3回に分けて一般市販商品全９タイトル＋X（ONLY THE FOX GOD KNOWSなアイテムとして、発売日等の詳細は後日発表予定の計10タイトルをリリースする。BABYMETAL史上最大規模となる東京ドーム公演や、イギリスと北米で開催されたワンマンアリーナ公演など、BABYMETALの10年の歴史を彩った伝説のライブ。さらには、初期のレアな公演もライブアルバムとして初音源化される。



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また、THE ONE限定商品の計10タイトルは10月10日に数量限定で発売。中でも100セット限定アイテムとなる『THE ONE SPECIAL TOUR BOXSET』は、これまで一般市販されていないライブ映像作品9タイトルと、2020年にあの聖地で行われたスペシャルパフォーマンスを初音源化した『STAY METAL盤』を加えた計10タイトル、さらには10 BABYMETAL LEGENDS SPECIAL GUEST PASS、ライブツアー仕様のレコードキャリアハードケースがセットになった、10年の時を超えてライブツアーの旅を追体験できるようなスペシャル仕様になっている。





＜商品情報＞







「10 BABYMETAL LEGENDS LIVE VINYL SERIES」



■発売日：2021年8月25日（水）







『LIVE〜LEGEND I、D、Z APOCALYPSE〜』



全32曲収録

12inchアナログ盤（6枚組）/ 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：TFJC-38061～38066

価格：11000円（税込）

収録曲：

【LEGEND "I" 2012/10/6 at Shibuya O-EAST】

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. いいね！

[SIDE-2]

1. 君とアニメが見たい ～Answer for Animation With You

2. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

3. おねだり大作戦

[SIDE-3]

1. 紅月 - アカツキ -

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

[SIDE-4]

1. ヘドバンギャー！！

2. イジメ、ダメ、ゼッタイ

【LEGEND "D" SU-METAL 聖誕祭 2012/12/20 at Akasaka BLITZ】

[SIDE-5]

1. BABYMETAL DEATH

2. 君とアニメが見たい ～Answer for Animation With You

3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

[SIDE-6]

1. White Love -Angel Of Death ver.-

2. Over The Future -Rising Force ver.-

3. ヘドバンギャー！！ -Night of 15 mix-

[SIDE-7]

1. おねだり大作戦

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. いいね！

[SIDE-8]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. ヘドバンギャー！！

3. 翼をください - 炎 ver.-

【LEGEND "Z" 2013/2/1 at Zepp Tokyo】

[SIDE-9]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. いいね！

3. 君とアニメが見たい ～Answer for Animation With You

[SIDE-10]

1. おねだり大作戦

2. 紅月 - アカツキ -

3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

[SIDE-11]

1. Catch me if you can

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. ヘドバンギャー！！

[SIDE-12]

1. BABYMETAL DEATH

2. イジメ、ダメ、ゼッタイ







『LIVE～LEGEND 1999＆1997 APOCALYPSE』



全28曲収録

12inchアナログ盤（4枚組）/ 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：TFJC-38067～38070

価格：8800円（税込）

収録曲：

【LEGEND "1999" YUIMETAL & MOAMETAL 聖誕祭 2013/6/30 at NHK ホール】

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. いいね！

3. 君とアニメが見たい ～Answer for Animation With You

4. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

[SIDE-2]

1. ちょこっとLOVE -BIG TIME CHANGES ver.-

2. LOVEマシーン -FROM HELL WITH LOVE ver.-

3. おねだり大作戦

4. NO RAIN, NO RAINBOW

[SIDE-3]

1. Catch me if you can

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. メギツネ

4. イジメ、ダメ、ゼッタイ

[SIDE-4]

1. 紅月 - アカツキ -

2. ヘドバンギャー！！

【LEGEND "1997" SU-METAL 聖誕祭 2013/12/21 at 幕張メッセイベントホール】

[SIDE-5]

1. ヘドバンギャー！！ -Night of 15 mix-

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. いいね！

[SIDE-6]

1. 魂のルフラン

2. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

3. ギミチョコ！！

4. 君とアニメが見たい ～Answer for Animation With You

5. メギツネ

[SIDE-7]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. おねだり大作戦

3. Catch me if you can

[SIDE-8]

1. ヘドバンギャー！！

2. 紅月 - アカツキ - （Unfinished ver.）

3. BABYMETAL DEATH







『LIVE AT BUDOKAN ～RED NIGHT～』



全13曲収録

12inchアナログ盤（2枚組）/ 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：TFJC-38071～38072

価格：5500円（税込）

収録曲：

[SIDE-1]

1. メギツネ

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. ギミチョコ！！

4. いいね！

[SIDE-2]

1. Catch me if you can

2. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

3. 悪夢の輪舞曲

[SIDE-3]

1. おねだり大作戦

2. 4の歌

3. 紅月 - アカツキ -

[SIDE-4]

1. BABYMETAL DEATH

2. ヘドバンギャー！！

3. イジメ、ダメ、ゼッタイ







『LIVE IN LONDON - BABYMETAL WORLD TOUR 2014 -』



全27曲収録

12inchアナログ盤（5枚組） / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：TFJC-38073～38077

価格：9900円（税込）

収録曲：

【JULY 7TH THE FORUM】

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. いいね！

3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

[SIDE-2]

1. 悪夢の輪舞曲

2. おねだり大作戦

3. Catch me if you can

[SIDE-3]

1. 紅月 - アカツキ -

2. 4の歌

3. メギツネ

4. ド・キ・ド・キ☆モーニング

[SIDE-4]

1. ギミチョコ！！

2. ヘドバンギャー！！

3. イジメ、ダメ、ゼッタイ

【NOVEMBER 8TH 02 ACADEMY BRIXTON】

[SIDE-5]

1. BABYMETAL DEATH

2. いいね！

3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

[SIDE-6]

1. 悪夢の輪舞曲

2. 4の歌

[SIDE-7]

1. Catch me if you can

2. 紅月 - アカツキ -

3. おねだり大作戦

[SIDE-8]

1. メギツネ

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. ギミチョコ！！

[SIDE-9]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. ヘドバンギャー！！

[SIDE-10]

1. Road of Resistance



■発売日：2021年9月8日







『LIVE AT WEMBLEY BABYMETAL WORLD TOUR 2016 kicks off at THE SSE ARENA, WEMBLEY』



全17曲収録

12inchアナログ盤（3枚組） / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：TFJC-38078～38080

価格：7700円（税込）

収録曲：

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. あわだまフィーバー

3. いいね！

4. ヤバッ！

[SIDE-2]

1. 紅月 - アカツキ -

2. GJ！

3. Catch me if you can

[SIDE-3]

1. ド・キ・ド・キ☆モーニング

2. META！メタ太郎

3. 4の歌

4. Amore - 蒼星 -

[SIDE-4]

1. メギツネ

2. KARATE

3. イジメ、ダメ、ゼッタイ

[SIDE-5]

1. ギミチョコ！！

2. THE ONE - English ver. -

[SIDE-6]

1. Road of Resistance







『LIVE AT TOKYO DOME BABYMETAL WORLD TOUR 2016 LEGEND - METAL RESISTANCE - RED NIGHT & BLACK NIGHT』



全25曲収録

12inchアナログ盤（5枚組） / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：TFJC-38081～38085

価格：9900円（税込）

収録曲：

【RED NIGHT】

[SIDE-1]

1. Road of Resistance

2. ヤバッ！

[SIDE-2]

1. いいね！

2. シンコペーション

3. Amore - 蒼星 -

[SIDE-3]

1. GJ！

2. 悪夢の輪舞曲

3. 4の歌

[SIDE-4]

1. Catch me if you can

2. ギミチョコ！！

3. KARATE

[SIDE-5]

1. Tales of The Destinies

2. THE ONE - English ver. -

【BLACK NIGHT】

[SIDE-6]

1. BABYMETAL DEATH

2. あわだまフィーバー

[SIDE-7]

1. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

2. META！メタ太郎

3. Sis. Anger

[SIDE-8]

1. 紅月 - アカツキ -

2. おねだり大作戦

3. NO RAIN, NO RAINBOW

[SIDE-9]

1. ド・キ・ド・キ☆モーニング

2. メギツネ

3. ヘドバンギャー！！

[SIDE-10]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ







『LEGEND - S - BAPTISM XX - （LIVE AT HIROSHIMA GREEN ARENA）』



全16曲収録

12inchアナログ盤（3枚組）/ 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：TFJC-38086～38088

価格：7700 円（税込）

収録曲：

[SIDE-1]

1. IN THE NAME OF

2. イジメ、ダメ、ゼッタイ

[SIDE-2]

1. ギミチョコ！！

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. 紅月 - アカツキ -

4. GJ！

[SIDE-3]

1. シンコペーション

2. META！メタ太郎

3. NO RAIN, NO RAINBOW

[SIDE-4]

1. 4の歌

2. メギツネ

3. KARATE

[SIDE-5]

1. Road of Resistance

2. ヘドバンギャー！！

3. BABYMETAL DEATH

[SIDE-6]

1. THE ONE - English ver. -



■発売日：2021年9月22日（水）







『LIVE AT THE FORUM』



全15曲収録

12inchアナログ盤（3枚組）/ 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：TFJC-38089～38091

価格：7700円（税込）

収録曲：

[SIDE-1]

1. FUTURE METAL

2. DA DA DANCE （feat. Tak Matsumoto）

3. メギツネ

[SIDE-2]

1. Elevator Girl

2. Shanti Shanti Shanti

3. Kagerou

[SIDE-3]

1. Starlight

2. ギミチョコ！！

[SIDE-4]

1. PA PA YA!! （feat. F.HERO）

2. Distortion （feat. Alissa White-Gluz）

3. KARATE

[SIDE-5]

1. ヘドバンギャー！！

2. Road of Resistance

[SIDE-6]

1. Shine

2. Arkadia







『LEGEND - METAL GALAXY （METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW）』



全24曲収録

12inchアナログ盤（4枚組） / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：TFJC-38092～38095

価格：8800円（税込）

収録曲：

【DAY-1】

[SIDE-1]

1. FUTURE METAL

2. DA DA DANCE （feat. Tak Matsumoto）

3. Elevator Girl

4. Shanti Shanti Shanti

[SIDE-2]

1. Oh! MAJINAI （feat. Joakim Brodén）

2. ヤバッ！

3. Brand New Day （feat. Tim Henson and Scott LePage）

[SIDE-3]

1. ギミチョコ！！

2. メギツネ

3. Night Night Burn!

[SIDE-4]

1. THE ONE

2. Road of Resistance

【DAY-2】

[SIDE-5]

1. IN THE NAME OF

2. Distortion （feat. Alissa White-Gluz）

3. PA PA YA!! （feat. F.HERO）

[SIDE-6]

1. KARATE

2. Kagerou

3. BxMxC

[SIDE-7]

1. シンコペーション

2. ヘドバンギャー！！

3. Starlight

[SIDE-8]

1. Shine

2. Arkadia

3. イジメ、ダメ、ゼッタイ



■2021年10月10日（日）







「THE ONE限定盤（完全生産限定）10 BABYMETAL LEGENDS LIVE VINYL SERIES - THE ONE SPECIAL TOUR BOXSET -」



THE ONE限定盤ライブ映像作品9作品+STAY METAL盤

全147曲収録

12inchアナログ盤（ディスク枚数：26枚） / 33 1/3 RPM

10 BABYMETAL LEGENDS SPECIAL GUEST PASS封入

【VINYL】ONEV-0001

価格：100000円（税込）

※こちらの10タイトルはTHE ONE会員のみご購入いただけます。

THE ONE会員限定10タイトルの詳細はこちらから

https://www.asmart.jp/livevinylseries

THE ONE会員の登録はこちらから

https://theone.babymetal.jp/







『THE ONE限定盤 （完全生産限定盤）LIVE AT BUDOKAN ～BLACK NIGHT～』



全14曲収録

12inchアナログ盤（2枚組） / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：ONEV-0002

価格：5500円（税込）

収録曲：

【黒い夜 LEGEND ”DOOMSDAY” ～召喚の儀～ 2014/03/02 at 日本武道館】

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. いいね！

3. おねだり大作戦

4. 4の歌

[SIDE-2]

1. 紅月 - アカツキ -

2. Catch me if you can

3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

[SIDE-3]

1. ギミチョコ！！

2. Mischiefs of metal gods - KAMI Band Instrumental -

3. 悪夢の輪舞曲

4. メギツネ

[SIDE-4]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. ヘドバンギャー！！







『THE ONE限定盤 （完全生産限定盤）BABYMETAL WORLD TOUR 2014 APOCALYPSE 』



全14曲収録

12inchアナログ盤（2枚組） / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：ONEV-0003

価格：5500円（税込）

収録曲：

【SEPTEMBER 14TH MAKUHARI MESSE】

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. 君とアニメが見たい 〜Answer for Animation With You

3. メギツネ

4. 悪夢の輪舞曲

[SIDE-2]

1. おねだり大作戦

2. Catch me if you can

3. 紅月 - アカツキ -

[SIDE-3]

1. 4の歌

2. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

3. いいね！

4. ド・キ・ド・キ☆モーニング

[SIDE-4]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. ヘドバンギャー！！

3. ギミチョコ！！







『THE ONE限定盤 （完全生産限定盤）TRILOGY - METAL RESISTANCE EPISODE III - APOCALYPSE 』



全27曲収録

12inchアナログ盤（8枚組） / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：ONEV-0004

価格：13200円（税込）

収録曲：

【LEGEND”2015” ～新春キツネ祭り～ 2015.1.10 SAITAMA SUPER ARENA】

[SIDE-1]

1. メギツネ

2. いいね！

3. あわだまフィーバー

4. 紅月 - アカツキ -

[SIDE-2]

1. おねだり大作戦

2. Catch me if you can

3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

4. 4の歌

[SIDE-3]

1. 悪夢の輪舞曲

2. ヘドバンギャー！！

3. ギミチョコ！！

4. イジメ、ダメ、ゼッタイ

[SIDE-4]

1. BABYMETAL DEATH

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. Road of Resistance

【BABYMETAL WORLD TOUR 2015 ～巨大天下一メタル武道会～ 2015.6.21 MAKUHARI MESSE】

[SIDE-5]

1. BABYMETAL DEATH

2. ギミチョコ！！

3. ド・キ・ド・キ☆モーニング

[SIDE-6]

1. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

2. あわだまフィーバー

3. Catch me if you can

[SIDE-7]

1. おねだり大作戦

2. 紅月 - アカツキ -

3. 悪夢の輪舞曲

[SIDE-8]

1. 4の歌

2. ヤバッ！

3. いいね！

[SIDE-9]

1. メギツネ

2. イジメ、ダメ、ゼッタイ

[SIDE-10]

1. ヘドバンギャー！！

2. Road of Resistance

【BABYMETAL WORLD TOUR 2015 in JAPAN - THE FINAL CHAPTER OF TRILOGY - ACT-Ⅱ 2015.12.13 YOKOHAMA ARENA】

[SIDE-11]

1. BABYMETAL DEATH

2. ギミチョコ！！

3. いいね！

[SIDE-12]

1. あわだまフィーバー

2. Catch me if you can

3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

[SIDE-13]

1. ド・キ・ド・キ☆モーニング

2. 悪夢の輪舞曲

3. おねだり大作戦

[SIDE-14]

1. KARATE

2. ヤバッ！

3. メギツネ

[SIDE-15]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. ヘドバンギャー！！

3. Road of Resistance

[SIDE-16]

1. THE ONE







『THE ONE限定盤 （完全生産限定盤）THE FOX FESTIVALS IN JAPAN 2017 - THE FIVE FOX FESTIVAL - SELECTION』



全10曲収録

12inchアナログ盤（2枚組） / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：ONEV-0005

価格：5500円（税込）

収録曲：

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. ギミチョコ！！

3. ド・キ・ド・キ☆モーニング

[SIDE-2]

1. ヤバッ！

2. メギツネ

[SIDE-3]

1. KARATE

2. ヘドバンギャー！！

3. THE ONE - English ver. -

[SIDE-4]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. Road of Resistance

【BLACK FOX FESTIVAL - July 18th, 2017 at AKASAKA BLITZ】

BABYMETAL DEATH / ド・キ・ド・キ☆モーニング

【RED FOX FESTIVAL - July 19th, 2017 at AKASAKA BLITZ】

メギツネ / ヘドバンギャー！！

【GOLD FOX FESTIVAL - July 20th, 2017 at AKASAKA BLITZ】

ギミチョコ！！ / KARATE

【SILVER FOX FESTIVAL - July 25th, 2017 at Zepp DiverCity TOKYO】

ヤバッ！ / THE ONE - English ver. -

【WHITE FOX FESTIVAL - July 26th, 2017 at Zepp DiverCity TOKYO】

イジメ、ダメ、ゼッタイ / Road of Resistance







『THE ONE限定盤 （完全生産限定盤）THE FOX FESTIVALS IN JAPAN 2017 - BIG FOX FESTIVAL -』



全13曲収録

12inchアナログ盤（2枚組） / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：ONEV-0006

価格：5500円（税込）

収録曲：

【BIG FOX FESTIVAL in JAPAN October 15th, 2017 at OSAKA-JO HALL】

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. ギミチョコ！！

3. メギツネ

4. ヤバッ！

[SIDE-2]

1. 紅月 - アカツキ -

2. GJ！

3. シンコペーション

4. META！メタ太郎

[SIDE-3]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. KARATE

3. ヘドバンギャー！！

[SIDE-4]

1. Road of Resistance

2. THE ONE - English ver. -







『THE ONE限定盤（完全生産限定盤）METAL RESISTANCE EPISODE VII - APOCRYPHA - THE CHOSEN SEVEN』



全18曲収録

12inchアナログ盤（3枚組） / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：ONEV-0007

価格：7700円（税込）

収録曲：

【Download Festival UK 2018】

[SIDE-1]

1. IN THE NAME OF

2. メギツネ

3. ギミチョコ！！

4. Kagerou

[SIDE-2]

1. Distortion

2. KARATE

3. Road of Resistance

【BABYMETAL WORLD TOUR 2018 IN JAPAN EXTRA SHOW DARK NIGHT CARNIVAL OCT 28 SAITAMA SUPER ARENA】

[SIDE-3]

1. IN THE NAME OF

2. Distortion

3. ギミチョコ！！

[SIDE-4]

1. Elevator Girl

2. 紅月 - アカツキ -

3. Starlight

[SIDE-5]

1. META！メタ太郎

2. メギツネ

3. KARATE

[SIDE-6]

1. Road of Resistance

2. THE ONE - Piano ver. -







『THE ONE限定盤（完全生産限定盤）BABYMETAL AWAKENS - THE SUN ALSO RISES -』



全14曲収録

12inchアナログ盤（2枚組） / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：ONEV-0008

価格：5500円（税込）

収録曲：

[SIDE-1]

1. Arkadia

2. メギツネ

3. Elevator Girl

[SIDE-2]

1. Distortion

2. Shanti Shanti Shanti

3. Starlight

4. シンコペーション

[SIDE-3]

1. ヤバッ！

2. PA PA YA!! （feat. F.HERO）

3. ギミチョコ！！

4. KARATE

[SIDE-4]

1. FUTURE METAL

2. THE ONE

3. Road of Resistance







『THE ONE限定盤（完全生産限定盤）BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』



全15曲収録

12inchアナログ盤（2枚組） / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：ONEV-0009

価格：5500円（税込）

収録曲：

[SIDE-1]

1. Road of Resistance

2. メギツネ

3. Elevator Girl

[SIDE-2]

1. Distortion

2. Shanti Shanti Shanti

3. Starlight

4. シンコペーション

[SIDE-3]

1. ヤバッ！

2. PA PA YA!! （feat. F.HERO）

3. ギミチョコ！！

4. KARATE

[SIDE-4]

1. FUTURE METAL

2. ヘドバンギャー！！

3. Shine

4. Arkadia







『THE ONE限定盤（完全生産限定盤）METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN』



全14曲収録

12inchアナログ盤（2枚組） / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番：ONEV-0010

価格：5500円（税込）

収録曲：

[SIDE-1]

1. FUTURE METAL

2. DA DA DANCE （feat. Tak Matsumoto）

3. ギミチョコ！！

4. Elevator Girl

5. Shanti Shanti Shanti

[SIDE-2]

1. Starlight

2. Kagerou

3. Distortion （feat. Alissa White-Gluz）

4. メギツネ

[SIDE-3]

1. PA PA YA!! （feat. F.HERO）

2. KARATE

3. Road of Resistance

[SIDE-4]

1. Shine

2. Arkadia



【購入特典】







対象商品：「10 BABYMETAL LEGENDS LIVE VINYL SERIES」の一般市販9タイトル

TFJC-38061～38066 / TFJC-38067～38070 / TFJC-38071～38072 / TFJC-38073～38077 / TFJC-38078～38080 / TFJC-38081～38085 / TFJC-38086～38088 / TFJC-38089～38091 / TFJC-38092～38095

※THE ONE限定盤は購入特典の対象外となります。

LIVE VINYL SERIES ハンドタオル

全9種（タイトルにより絵柄が異なります）

「10 BABYMETAL LEGENDS LIVE VINYL SERIES」Special Website：https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/10babymetallivevinyl/



＜イベント情報＞



「世界最速配信！！10 BABYMETAL BUDOKAN WORLD PREMIERE」



配信日：2021年6月26日（土）

時間：OPEN：20:00 / START：21:00（JST）

【チケット券種】

・視聴チケット（THE ONE会員特典付き）

・視聴チケット

※販売期間内でも予定数に達し次第、販売終了となります。

※「SOLD OUT」の表示後も、注文のキャンセル等が発生した場合には、販売を再開させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

【チケット販売期間】

・視聴チケット（THE ONE会員特典付き）

・視聴チケット

クレジットカード決済：2021年6月27日（日）20:59まで

コンビニ決済：2021年6月27日（日）14:59まで

その他詳細・チケットの購入はこちらでご確認ください。

https://liveship.tokyo/10_babymetal_budokan/



BABYMETAL Official WebSite：http://www.babymetal.com