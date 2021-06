BABYMETAL、全ライブ映像作品の音源をアナログレコード化

BABYMETALが、結成10周年を記念し、これまで発売された全てのライブ映像作品の音源をアナログレコードとして、一般市販10タイトル、THE ONE限定10タイトルのシリーズで発売する。



METAL RESISTANCE第1章〜第2章の作品を2021年8月25日、第3章〜第7章の作品を9月8日、第8章〜第9章の作品を9月22日と、発売日を3回に分けて一般市販商品全9タイトル+X(ONLY THE FOX GOD KNOWSなアイテムとして、発売日等の詳細は後日発表予定の計10タイトルをリリースする。BABYMETAL史上最大規模となる東京ドーム公演や、イギリスと北米で開催されたワンマンアリーナ公演など、BABYMETALの10年の歴史を彩った伝説のライブ。さらには、初期のレアな公演もライブアルバムとして初音源化される。



また、THE ONE限定商品の計10タイトルは10月10日に数量限定で発売。中でも100セット限定アイテムとなる『THE ONE SPECIAL TOUR BOXSET』は、これまで一般市販されていないライブ映像作品9タイトルと、2020年にあの聖地で行われたスペシャルパフォーマンスを初音源化した『STAY METAL盤』を加えた計10タイトル、さらには10 BABYMETAL LEGENDS SPECIAL GUEST PASS、ライブツアー仕様のレコードキャリアハードケースがセットになった、10年の時を超えてライブツアーの旅を追体験できるようなスペシャル仕様になっている。





<商品情報>







「10 BABYMETAL LEGENDS LIVE VINYL SERIES」



■発売日:2021年8月25日(水)







『LIVE〜LEGEND I、D、Z APOCALYPSE〜』



全32曲収録

12inchアナログ盤(6枚組)/ 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:TFJC-38061~38066

価格:11000円(税込)

収録曲:

【LEGEND "I" 2012/10/6 at Shibuya O-EAST】

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. いいね!

[SIDE-2]

1. 君とアニメが見たい ~Answer for Animation With You

2. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

3. おねだり大作戦

[SIDE-3]

1. 紅月 - アカツキ -

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

[SIDE-4]

1. ヘドバンギャー!!

2. イジメ、ダメ、ゼッタイ

【LEGEND "D" SU-METAL 聖誕祭 2012/12/20 at Akasaka BLITZ】

[SIDE-5]

1. BABYMETAL DEATH

2. 君とアニメが見たい ~Answer for Animation With You

3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

[SIDE-6]

1. White Love -Angel Of Death ver.-

2. Over The Future -Rising Force ver.-

3. ヘドバンギャー!! -Night of 15 mix-

[SIDE-7]

1. おねだり大作戦

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. いいね!

[SIDE-8]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. ヘドバンギャー!!

3. 翼をください - 炎 ver.-

【LEGEND "Z" 2013/2/1 at Zepp Tokyo】

[SIDE-9]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. いいね!

3. 君とアニメが見たい ~Answer for Animation With You

[SIDE-10]

1. おねだり大作戦

2. 紅月 - アカツキ -

3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

[SIDE-11]

1. Catch me if you can

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. ヘドバンギャー!!

[SIDE-12]

1. BABYMETAL DEATH

2. イジメ、ダメ、ゼッタイ







『LIVE~LEGEND 1999&1997 APOCALYPSE』



全28曲収録

12inchアナログ盤(4枚組)/ 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:TFJC-38067~38070

価格:8800円(税込)

収録曲:

【LEGEND "1999" YUIMETAL & MOAMETAL 聖誕祭 2013/6/30 at NHK ホール】

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. いいね!

3. 君とアニメが見たい ~Answer for Animation With You

4. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

[SIDE-2]

1. ちょこっとLOVE -BIG TIME CHANGES ver.-

2. LOVEマシーン -FROM HELL WITH LOVE ver.-

3. おねだり大作戦

4. NO RAIN, NO RAINBOW

[SIDE-3]

1. Catch me if you can

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. メギツネ

4. イジメ、ダメ、ゼッタイ

[SIDE-4]

1. 紅月 - アカツキ -

2. ヘドバンギャー!!

【LEGEND "1997" SU-METAL 聖誕祭 2013/12/21 at 幕張メッセイベントホール】

[SIDE-5]

1. ヘドバンギャー!! -Night of 15 mix-

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. いいね!

[SIDE-6]

1. 魂のルフラン

2. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

3. ギミチョコ!!

4. 君とアニメが見たい ~Answer for Animation With You

5. メギツネ

[SIDE-7]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. おねだり大作戦

3. Catch me if you can

[SIDE-8]

1. ヘドバンギャー!!

2. 紅月 - アカツキ - (Unfinished ver.)

3. BABYMETAL DEATH







『LIVE AT BUDOKAN ~RED NIGHT~』



全13曲収録

12inchアナログ盤(2枚組)/ 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:TFJC-38071~38072

価格:5500円(税込)

収録曲:

[SIDE-1]

1. メギツネ

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. ギミチョコ!!

4. いいね!

[SIDE-2]

1. Catch me if you can

2. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

3. 悪夢の輪舞曲

[SIDE-3]

1. おねだり大作戦

2. 4の歌

3. 紅月 - アカツキ -

[SIDE-4]

1. BABYMETAL DEATH

2. ヘドバンギャー!!

3. イジメ、ダメ、ゼッタイ







『LIVE IN LONDON - BABYMETAL WORLD TOUR 2014 -』



全27曲収録

12inchアナログ盤(5枚組) / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:TFJC-38073~38077

価格:9900円(税込)

収録曲:

【JULY 7TH THE FORUM】

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. いいね!

3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

[SIDE-2]

1. 悪夢の輪舞曲

2. おねだり大作戦

3. Catch me if you can

[SIDE-3]

1. 紅月 - アカツキ -

2. 4の歌

3. メギツネ

4. ド・キ・ド・キ☆モーニング

[SIDE-4]

1. ギミチョコ!!

2. ヘドバンギャー!!

3. イジメ、ダメ、ゼッタイ

【NOVEMBER 8TH 02 ACADEMY BRIXTON】

[SIDE-5]

1. BABYMETAL DEATH

2. いいね!

3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

[SIDE-6]

1. 悪夢の輪舞曲

2. 4の歌

[SIDE-7]

1. Catch me if you can

2. 紅月 - アカツキ -

3. おねだり大作戦

[SIDE-8]

1. メギツネ

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. ギミチョコ!!

[SIDE-9]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. ヘドバンギャー!!

[SIDE-10]

1. Road of Resistance



■発売日:2021年9月8日







『LIVE AT WEMBLEY BABYMETAL WORLD TOUR 2016 kicks off at THE SSE ARENA, WEMBLEY』



全17曲収録

12inchアナログ盤(3枚組) / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:TFJC-38078~38080

価格:7700円(税込)

収録曲:

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. あわだまフィーバー

3. いいね!

4. ヤバッ!

[SIDE-2]

1. 紅月 - アカツキ -

2. GJ!

3. Catch me if you can

[SIDE-3]

1. ド・キ・ド・キ☆モーニング

2. META!メタ太郎

3. 4の歌

4. Amore - 蒼星 -

[SIDE-4]

1. メギツネ

2. KARATE

3. イジメ、ダメ、ゼッタイ

[SIDE-5]

1. ギミチョコ!!

2. THE ONE - English ver. -

[SIDE-6]

1. Road of Resistance







『LIVE AT TOKYO DOME BABYMETAL WORLD TOUR 2016 LEGEND - METAL RESISTANCE - RED NIGHT & BLACK NIGHT』



全25曲収録

12inchアナログ盤(5枚組) / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:TFJC-38081~38085

価格:9900円(税込)

収録曲:

【RED NIGHT】

[SIDE-1]

1. Road of Resistance

2. ヤバッ!

[SIDE-2]

1. いいね!

2. シンコペーション

3. Amore - 蒼星 -

[SIDE-3]

1. GJ!

2. 悪夢の輪舞曲

3. 4の歌

[SIDE-4]

1. Catch me if you can

2. ギミチョコ!!

3. KARATE

[SIDE-5]

1. Tales of The Destinies

2. THE ONE - English ver. -

【BLACK NIGHT】

[SIDE-6]

1. BABYMETAL DEATH

2. あわだまフィーバー

[SIDE-7]

1. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

2. META!メタ太郎

3. Sis. Anger

[SIDE-8]

1. 紅月 - アカツキ -

2. おねだり大作戦

3. NO RAIN, NO RAINBOW

[SIDE-9]

1. ド・キ・ド・キ☆モーニング

2. メギツネ

3. ヘドバンギャー!!

[SIDE-10]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ







『LEGEND - S - BAPTISM XX - (LIVE AT HIROSHIMA GREEN ARENA)』



全16曲収録

12inchアナログ盤(3枚組)/ 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:TFJC-38086~38088

価格:7700 円(税込)

収録曲:

[SIDE-1]

1. IN THE NAME OF

2. イジメ、ダメ、ゼッタイ

[SIDE-2]

1. ギミチョコ!!

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. 紅月 - アカツキ -

4. GJ!

[SIDE-3]

1. シンコペーション

2. META!メタ太郎

3. NO RAIN, NO RAINBOW

[SIDE-4]

1. 4の歌

2. メギツネ

3. KARATE

[SIDE-5]

1. Road of Resistance

2. ヘドバンギャー!!

3. BABYMETAL DEATH

[SIDE-6]

1. THE ONE - English ver. -



■発売日:2021年9月22日(水)







『LIVE AT THE FORUM』



全15曲収録

12inchアナログ盤(3枚組)/ 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:TFJC-38089~38091

価格:7700円(税込)

収録曲:

[SIDE-1]

1. FUTURE METAL

2. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

3. メギツネ

[SIDE-2]

1. Elevator Girl

2. Shanti Shanti Shanti

3. Kagerou

[SIDE-3]

1. Starlight

2. ギミチョコ!!

[SIDE-4]

1. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

2. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

3. KARATE

[SIDE-5]

1. ヘドバンギャー!!

2. Road of Resistance

[SIDE-6]

1. Shine

2. Arkadia







『LEGEND - METAL GALAXY (METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW)』



全24曲収録

12inchアナログ盤(4枚組) / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:TFJC-38092~38095

価格:8800円(税込)

収録曲:

【DAY-1】

[SIDE-1]

1. FUTURE METAL

2. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

3. Elevator Girl

4. Shanti Shanti Shanti

[SIDE-2]

1. Oh! MAJINAI (feat. Joakim Brodén)

2. ヤバッ!

3. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

[SIDE-3]

1. ギミチョコ!!

2. メギツネ

3. Night Night Burn!

[SIDE-4]

1. THE ONE

2. Road of Resistance

【DAY-2】

[SIDE-5]

1. IN THE NAME OF

2. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

3. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

[SIDE-6]

1. KARATE

2. Kagerou

3. BxMxC

[SIDE-7]

1. シンコペーション

2. ヘドバンギャー!!

3. Starlight

[SIDE-8]

1. Shine

2. Arkadia

3. イジメ、ダメ、ゼッタイ



■2021年10月10日(日)







「THE ONE限定盤(完全生産限定)10 BABYMETAL LEGENDS LIVE VINYL SERIES - THE ONE SPECIAL TOUR BOXSET -」



THE ONE限定盤ライブ映像作品9作品+STAY METAL盤

全147曲収録

12inchアナログ盤(ディスク枚数:26枚) / 33 1/3 RPM

10 BABYMETAL LEGENDS SPECIAL GUEST PASS封入

【VINYL】ONEV-0001

価格:100000円(税込)

※こちらの10タイトルはTHE ONE会員のみご購入いただけます。

THE ONE会員限定10タイトルの詳細はこちらから

https://www.asmart.jp/livevinylseries

THE ONE会員の登録はこちらから

https://theone.babymetal.jp/







『THE ONE限定盤 (完全生産限定盤)LIVE AT BUDOKAN ~BLACK NIGHT~』



全14曲収録

12inchアナログ盤(2枚組) / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:ONEV-0002

価格:5500円(税込)

収録曲:

【黒い夜 LEGEND ”DOOMSDAY” ~召喚の儀~ 2014/03/02 at 日本武道館】

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. いいね!

3. おねだり大作戦

4. 4の歌

[SIDE-2]

1. 紅月 - アカツキ -

2. Catch me if you can

3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

[SIDE-3]

1. ギミチョコ!!

2. Mischiefs of metal gods - KAMI Band Instrumental -

3. 悪夢の輪舞曲

4. メギツネ

[SIDE-4]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. ヘドバンギャー!!







『THE ONE限定盤 (完全生産限定盤)BABYMETAL WORLD TOUR 2014 APOCALYPSE 』



全14曲収録

12inchアナログ盤(2枚組) / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:ONEV-0003

価格:5500円(税込)

収録曲:

【SEPTEMBER 14TH MAKUHARI MESSE】

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. 君とアニメが見たい 〜Answer for Animation With You

3. メギツネ

4. 悪夢の輪舞曲

[SIDE-2]

1. おねだり大作戦

2. Catch me if you can

3. 紅月 - アカツキ -

[SIDE-3]

1. 4の歌

2. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

3. いいね!

4. ド・キ・ド・キ☆モーニング

[SIDE-4]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. ヘドバンギャー!!

3. ギミチョコ!!







『THE ONE限定盤 (完全生産限定盤)TRILOGY - METAL RESISTANCE EPISODE III - APOCALYPSE 』



全27曲収録

12inchアナログ盤(8枚組) / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:ONEV-0004

価格:13200円(税込)

収録曲:

【LEGEND”2015” ~新春キツネ祭り~ 2015.1.10 SAITAMA SUPER ARENA】

[SIDE-1]

1. メギツネ

2. いいね!

3. あわだまフィーバー

4. 紅月 - アカツキ -

[SIDE-2]

1. おねだり大作戦

2. Catch me if you can

3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

4. 4の歌

[SIDE-3]

1. 悪夢の輪舞曲

2. ヘドバンギャー!!

3. ギミチョコ!!

4. イジメ、ダメ、ゼッタイ

[SIDE-4]

1. BABYMETAL DEATH

2. ド・キ・ド・キ☆モーニング

3. Road of Resistance

【BABYMETAL WORLD TOUR 2015 ~巨大天下一メタル武道会~ 2015.6.21 MAKUHARI MESSE】

[SIDE-5]

1. BABYMETAL DEATH

2. ギミチョコ!!

3. ド・キ・ド・キ☆モーニング

[SIDE-6]

1. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

2. あわだまフィーバー

3. Catch me if you can

[SIDE-7]

1. おねだり大作戦

2. 紅月 - アカツキ -

3. 悪夢の輪舞曲

[SIDE-8]

1. 4の歌

2. ヤバッ!

3. いいね!

[SIDE-9]

1. メギツネ

2. イジメ、ダメ、ゼッタイ

[SIDE-10]

1. ヘドバンギャー!!

2. Road of Resistance

【BABYMETAL WORLD TOUR 2015 in JAPAN - THE FINAL CHAPTER OF TRILOGY - ACT-Ⅱ 2015.12.13 YOKOHAMA ARENA】

[SIDE-11]

1. BABYMETAL DEATH

2. ギミチョコ!!

3. いいね!

[SIDE-12]

1. あわだまフィーバー

2. Catch me if you can

3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト

[SIDE-13]

1. ド・キ・ド・キ☆モーニング

2. 悪夢の輪舞曲

3. おねだり大作戦

[SIDE-14]

1. KARATE

2. ヤバッ!

3. メギツネ

[SIDE-15]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. ヘドバンギャー!!

3. Road of Resistance

[SIDE-16]

1. THE ONE







『THE ONE限定盤 (完全生産限定盤)THE FOX FESTIVALS IN JAPAN 2017 - THE FIVE FOX FESTIVAL - SELECTION』



全10曲収録

12inchアナログ盤(2枚組) / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:ONEV-0005

価格:5500円(税込)

収録曲:

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. ギミチョコ!!

3. ド・キ・ド・キ☆モーニング

[SIDE-2]

1. ヤバッ!

2. メギツネ

[SIDE-3]

1. KARATE

2. ヘドバンギャー!!

3. THE ONE - English ver. -

[SIDE-4]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. Road of Resistance

【BLACK FOX FESTIVAL - July 18th, 2017 at AKASAKA BLITZ】

BABYMETAL DEATH / ド・キ・ド・キ☆モーニング

【RED FOX FESTIVAL - July 19th, 2017 at AKASAKA BLITZ】

メギツネ / ヘドバンギャー!!

【GOLD FOX FESTIVAL - July 20th, 2017 at AKASAKA BLITZ】

ギミチョコ!! / KARATE

【SILVER FOX FESTIVAL - July 25th, 2017 at Zepp DiverCity TOKYO】

ヤバッ! / THE ONE - English ver. -

【WHITE FOX FESTIVAL - July 26th, 2017 at Zepp DiverCity TOKYO】

イジメ、ダメ、ゼッタイ / Road of Resistance







『THE ONE限定盤 (完全生産限定盤)THE FOX FESTIVALS IN JAPAN 2017 - BIG FOX FESTIVAL -』



全13曲収録

12inchアナログ盤(2枚組) / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:ONEV-0006

価格:5500円(税込)

収録曲:

【BIG FOX FESTIVAL in JAPAN October 15th, 2017 at OSAKA-JO HALL】

[SIDE-1]

1. BABYMETAL DEATH

2. ギミチョコ!!

3. メギツネ

4. ヤバッ!

[SIDE-2]

1. 紅月 - アカツキ -

2. GJ!

3. シンコペーション

4. META!メタ太郎

[SIDE-3]

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. KARATE

3. ヘドバンギャー!!

[SIDE-4]

1. Road of Resistance

2. THE ONE - English ver. -







『THE ONE限定盤(完全生産限定盤)METAL RESISTANCE EPISODE VII - APOCRYPHA - THE CHOSEN SEVEN』



全18曲収録

12inchアナログ盤(3枚組) / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:ONEV-0007

価格:7700円(税込)

収録曲:

【Download Festival UK 2018】

[SIDE-1]

1. IN THE NAME OF

2. メギツネ

3. ギミチョコ!!

4. Kagerou

[SIDE-2]

1. Distortion

2. KARATE

3. Road of Resistance

【BABYMETAL WORLD TOUR 2018 IN JAPAN EXTRA SHOW DARK NIGHT CARNIVAL OCT 28 SAITAMA SUPER ARENA】

[SIDE-3]

1. IN THE NAME OF

2. Distortion

3. ギミチョコ!!

[SIDE-4]

1. Elevator Girl

2. 紅月 - アカツキ -

3. Starlight

[SIDE-5]

1. META!メタ太郎

2. メギツネ

3. KARATE

[SIDE-6]

1. Road of Resistance

2. THE ONE - Piano ver. -







『THE ONE限定盤(完全生産限定盤)BABYMETAL AWAKENS - THE SUN ALSO RISES -』



全14曲収録

12inchアナログ盤(2枚組) / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:ONEV-0008

価格:5500円(税込)

収録曲:

[SIDE-1]

1. Arkadia

2. メギツネ

3. Elevator Girl

[SIDE-2]

1. Distortion

2. Shanti Shanti Shanti

3. Starlight

4. シンコペーション

[SIDE-3]

1. ヤバッ!

2. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

3. ギミチョコ!!

4. KARATE

[SIDE-4]

1. FUTURE METAL

2. THE ONE

3. Road of Resistance







『THE ONE限定盤(完全生産限定盤)BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』



全15曲収録

12inchアナログ盤(2枚組) / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:ONEV-0009

価格:5500円(税込)

収録曲:

[SIDE-1]

1. Road of Resistance

2. メギツネ

3. Elevator Girl

[SIDE-2]

1. Distortion

2. Shanti Shanti Shanti

3. Starlight

4. シンコペーション

[SIDE-3]

1. ヤバッ!

2. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

3. ギミチョコ!!

4. KARATE

[SIDE-4]

1. FUTURE METAL

2. ヘドバンギャー!!

3. Shine

4. Arkadia







『THE ONE限定盤(完全生産限定盤)METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN』



全14曲収録

12inchアナログ盤(2枚組) / 33 1/3 RPM

【VINYL】

品番:ONEV-0010

価格:5500円(税込)

収録曲:

[SIDE-1]

1. FUTURE METAL

2. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

3. ギミチョコ!!

4. Elevator Girl

5. Shanti Shanti Shanti

[SIDE-2]

1. Starlight

2. Kagerou

3. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

4. メギツネ

[SIDE-3]

1. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

2. KARATE

3. Road of Resistance

[SIDE-4]

1. Shine

2. Arkadia



【購入特典】







対象商品:「10 BABYMETAL LEGENDS LIVE VINYL SERIES」の一般市販9タイトル

TFJC-38061~38066 / TFJC-38067~38070 / TFJC-38071~38072 / TFJC-38073~38077 / TFJC-38078~38080 / TFJC-38081~38085 / TFJC-38086~38088 / TFJC-38089~38091 / TFJC-38092~38095

※THE ONE限定盤は購入特典の対象外となります。

LIVE VINYL SERIES ハンドタオル

全9種(タイトルにより絵柄が異なります)

「10 BABYMETAL LEGENDS LIVE VINYL SERIES」Special Website:https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/10babymetallivevinyl/



<イベント情報>



「世界最速配信!!10 BABYMETAL BUDOKAN WORLD PREMIERE」



配信日:2021年6月26日(土)

時間:OPEN:20:00 / START:21:00(JST)

【チケット券種】

・視聴チケット(THE ONE会員特典付き)

・視聴チケット

※販売期間内でも予定数に達し次第、販売終了となります。

※「SOLD OUT」の表示後も、注文のキャンセル等が発生した場合には、販売を再開させて頂く場合がございます。予めご了承ください。

【チケット販売期間】

・視聴チケット(THE ONE会員特典付き)

・視聴チケット

クレジットカード決済:2021年6月27日(日)20:59まで

コンビニ決済:2021年6月27日(日)14:59まで

その他詳細・チケットの購入はこちらでご確認ください。

https://liveship.tokyo/10_babymetal_budokan/



BABYMETAL Official WebSite:http://www.babymetal.com