BABYMETAL、全ライブ映像作品の音源をアナログレコード化

BABYMETALが、結成10周年を記念し、これまで発売された全てのライブ映像作品の音源をアナログレコードとして、一般市販10タイトル、THE ONE限定10タイトルのシリーズで発売する。
METAL RESISTANCE第1章〜第2章の作品を2021年8月25日、第3章〜第7章の作品を9月8日、第8章〜第9章の作品を9月22日と、発売日を3回に分けて一般市販商品全９タイトル＋X（ONLY THE FOX GOD KNOWSなアイテムとして、発売日等の詳細は後日発表予定の計10タイトルをリリースする。BABYMETAL史上最大規模となる東京ドーム公演や、イギリスと北米で開催されたワンマンアリーナ公演など、BABYMETALの10年の歴史を彩った伝説のライブ。さらには、初期のレアな公演もライブアルバムとして初音源化される。
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また、THE ONE限定商品の計10タイトルは10月10日に数量限定で発売。中でも100セット限定アイテムとなる『THE ONE SPECIAL TOUR BOXSET』は、これまで一般市販されていないライブ映像作品9タイトルと、2020年にあの聖地で行われたスペシャルパフォーマンスを初音源化した『STAY METAL盤』を加えた計10タイトル、さらには10 BABYMETAL LEGENDS SPECIAL GUEST PASS、ライブツアー仕様のレコードキャリアハードケースがセットになった、10年の時を超えてライブツアーの旅を追体験できるようなスペシャル仕様になっている。
＜商品情報＞
「10 BABYMETAL LEGENDS LIVE VINYL SERIES」
■発売日：2021年8月25日（水）
『LIVE〜LEGEND I、D、Z APOCALYPSE〜』
全32曲収録
12inchアナログ盤（6枚組）/ 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：TFJC-38061～38066
価格：11000円（税込）
収録曲：
【LEGEND "I" 2012/10/6 at Shibuya O-EAST】
[SIDE-1]
1. BABYMETAL DEATH
2. いいね！
[SIDE-2]
1. 君とアニメが見たい ～Answer for Animation With You
2. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト
3. おねだり大作戦
[SIDE-3]
1. 紅月 - アカツキ -
2. ド・キ・ド・キ☆モーニング
[SIDE-4]
1. ヘドバンギャー！！
2. イジメ、ダメ、ゼッタイ
【LEGEND "D" SU-METAL 聖誕祭 2012/12/20 at Akasaka BLITZ】
[SIDE-5]
1. BABYMETAL DEATH
2. 君とアニメが見たい ～Answer for Animation With You
3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト
[SIDE-6]
1. White Love -Angel Of Death ver.-
2. Over The Future -Rising Force ver.-
3. ヘドバンギャー！！ -Night of 15 mix-
[SIDE-7]
1. おねだり大作戦
2. ド・キ・ド・キ☆モーニング
3. いいね！
[SIDE-8]
1. イジメ、ダメ、ゼッタイ
2. ヘドバンギャー！！
3. 翼をください - 炎 ver.-
【LEGEND "Z" 2013/2/1 at Zepp Tokyo】
[SIDE-9]
1. イジメ、ダメ、ゼッタイ
2. いいね！
3. 君とアニメが見たい ～Answer for Animation With You
[SIDE-10]
1. おねだり大作戦
2. 紅月 - アカツキ -
3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト
[SIDE-11]
1. Catch me if you can
2. ド・キ・ド・キ☆モーニング
3. ヘドバンギャー！！
[SIDE-12]
1. BABYMETAL DEATH
2. イジメ、ダメ、ゼッタイ
『LIVE～LEGEND 1999＆1997 APOCALYPSE』
全28曲収録
12inchアナログ盤（4枚組）/ 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：TFJC-38067～38070
価格：8800円（税込）
収録曲：
【LEGEND "1999" YUIMETAL & MOAMETAL 聖誕祭 2013/6/30 at NHK ホール】
[SIDE-1]
1. BABYMETAL DEATH
2. いいね！
3. 君とアニメが見たい ～Answer for Animation With You
4. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト
[SIDE-2]
1. ちょこっとLOVE -BIG TIME CHANGES ver.-
2. LOVEマシーン -FROM HELL WITH LOVE ver.-
3. おねだり大作戦
4. NO RAIN, NO RAINBOW
[SIDE-3]
1. Catch me if you can
2. ド・キ・ド・キ☆モーニング
3. メギツネ
4. イジメ、ダメ、ゼッタイ
[SIDE-4]
1. 紅月 - アカツキ -
2. ヘドバンギャー！！
【LEGEND "1997" SU-METAL 聖誕祭 2013/12/21 at 幕張メッセイベントホール】
[SIDE-5]
1. ヘドバンギャー！！ -Night of 15 mix-
2. ド・キ・ド・キ☆モーニング
3. いいね！
[SIDE-6]
1. 魂のルフラン
2. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト
3. ギミチョコ！！
4. 君とアニメが見たい ～Answer for Animation With You
5. メギツネ
[SIDE-7]
1. イジメ、ダメ、ゼッタイ
2. おねだり大作戦
3. Catch me if you can
[SIDE-8]
1. ヘドバンギャー！！
2. 紅月 - アカツキ - （Unfinished ver.）
3. BABYMETAL DEATH
『LIVE AT BUDOKAN ～RED NIGHT～』
全13曲収録
12inchアナログ盤（2枚組）/ 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：TFJC-38071～38072
価格：5500円（税込）
収録曲：
[SIDE-1]
1. メギツネ
2. ド・キ・ド・キ☆モーニング
3. ギミチョコ！！
4. いいね！
[SIDE-2]
1. Catch me if you can
2. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト
3. 悪夢の輪舞曲
[SIDE-3]
1. おねだり大作戦
2. 4の歌
3. 紅月 - アカツキ -
[SIDE-4]
1. BABYMETAL DEATH
2. ヘドバンギャー！！
3. イジメ、ダメ、ゼッタイ
『LIVE IN LONDON - BABYMETAL WORLD TOUR 2014 -』
全27曲収録
12inchアナログ盤（5枚組） / 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：TFJC-38073～38077
価格：9900円（税込）
収録曲：
【JULY 7TH THE FORUM】
[SIDE-1]
1. BABYMETAL DEATH
2. いいね！
3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト
[SIDE-2]
1. 悪夢の輪舞曲
2. おねだり大作戦
3. Catch me if you can
[SIDE-3]
1. 紅月 - アカツキ -
2. 4の歌
3. メギツネ
4. ド・キ・ド・キ☆モーニング
[SIDE-4]
1. ギミチョコ！！
2. ヘドバンギャー！！
3. イジメ、ダメ、ゼッタイ
【NOVEMBER 8TH 02 ACADEMY BRIXTON】
[SIDE-5]
1. BABYMETAL DEATH
2. いいね！
3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト
[SIDE-6]
1. 悪夢の輪舞曲
2. 4の歌
[SIDE-7]
1. Catch me if you can
2. 紅月 - アカツキ -
3. おねだり大作戦
[SIDE-8]
1. メギツネ
2. ド・キ・ド・キ☆モーニング
3. ギミチョコ！！
[SIDE-9]
1. イジメ、ダメ、ゼッタイ
2. ヘドバンギャー！！
[SIDE-10]
1. Road of Resistance
■発売日：2021年9月8日
『LIVE AT WEMBLEY BABYMETAL WORLD TOUR 2016 kicks off at THE SSE ARENA, WEMBLEY』
全17曲収録
12inchアナログ盤（3枚組） / 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：TFJC-38078～38080
価格：7700円（税込）
収録曲：
[SIDE-1]
1. BABYMETAL DEATH
2. あわだまフィーバー
3. いいね！
4. ヤバッ！
[SIDE-2]
1. 紅月 - アカツキ -
2. GJ！
3. Catch me if you can
[SIDE-3]
1. ド・キ・ド・キ☆モーニング
2. META！メタ太郎
3. 4の歌
4. Amore - 蒼星 -
[SIDE-4]
1. メギツネ
2. KARATE
3. イジメ、ダメ、ゼッタイ
[SIDE-5]
1. ギミチョコ！！
2. THE ONE - English ver. -
[SIDE-6]
1. Road of Resistance
『LIVE AT TOKYO DOME BABYMETAL WORLD TOUR 2016 LEGEND - METAL RESISTANCE - RED NIGHT & BLACK NIGHT』
全25曲収録
12inchアナログ盤（5枚組） / 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：TFJC-38081～38085
価格：9900円（税込）
収録曲：
【RED NIGHT】
[SIDE-1]
1. Road of Resistance
2. ヤバッ！
[SIDE-2]
1. いいね！
2. シンコペーション
3. Amore - 蒼星 -
[SIDE-3]
1. GJ！
2. 悪夢の輪舞曲
3. 4の歌
[SIDE-4]
1. Catch me if you can
2. ギミチョコ！！
3. KARATE
[SIDE-5]
1. Tales of The Destinies
2. THE ONE - English ver. -
【BLACK NIGHT】
[SIDE-6]
1. BABYMETAL DEATH
2. あわだまフィーバー
[SIDE-7]
1. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト
2. META！メタ太郎
3. Sis. Anger
[SIDE-8]
1. 紅月 - アカツキ -
2. おねだり大作戦
3. NO RAIN, NO RAINBOW
[SIDE-9]
1. ド・キ・ド・キ☆モーニング
2. メギツネ
3. ヘドバンギャー！！
[SIDE-10]
1. イジメ、ダメ、ゼッタイ
『LEGEND - S - BAPTISM XX - （LIVE AT HIROSHIMA GREEN ARENA）』
全16曲収録
12inchアナログ盤（3枚組）/ 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：TFJC-38086～38088
価格：7700 円（税込）
収録曲：
[SIDE-1]
1. IN THE NAME OF
2. イジメ、ダメ、ゼッタイ
[SIDE-2]
1. ギミチョコ！！
2. ド・キ・ド・キ☆モーニング
3. 紅月 - アカツキ -
4. GJ！
[SIDE-3]
1. シンコペーション
2. META！メタ太郎
3. NO RAIN, NO RAINBOW
[SIDE-4]
1. 4の歌
2. メギツネ
3. KARATE
[SIDE-5]
1. Road of Resistance
2. ヘドバンギャー！！
3. BABYMETAL DEATH
[SIDE-6]
1. THE ONE - English ver. -
■発売日：2021年9月22日（水）
『LIVE AT THE FORUM』
全15曲収録
12inchアナログ盤（3枚組）/ 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：TFJC-38089～38091
価格：7700円（税込）
収録曲：
[SIDE-1]
1. FUTURE METAL
2. DA DA DANCE （feat. Tak Matsumoto）
3. メギツネ
[SIDE-2]
1. Elevator Girl
2. Shanti Shanti Shanti
3. Kagerou
[SIDE-3]
1. Starlight
2. ギミチョコ！！
[SIDE-4]
1. PA PA YA!! （feat. F.HERO）
2. Distortion （feat. Alissa White-Gluz）
3. KARATE
[SIDE-5]
1. ヘドバンギャー！！
2. Road of Resistance
[SIDE-6]
1. Shine
2. Arkadia
『LEGEND - METAL GALAXY （METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW）』
全24曲収録
12inchアナログ盤（4枚組） / 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：TFJC-38092～38095
価格：8800円（税込）
収録曲：
【DAY-1】
[SIDE-1]
1. FUTURE METAL
2. DA DA DANCE （feat. Tak Matsumoto）
3. Elevator Girl
4. Shanti Shanti Shanti
[SIDE-2]
1. Oh! MAJINAI （feat. Joakim Brodén）
2. ヤバッ！
3. Brand New Day （feat. Tim Henson and Scott LePage）
[SIDE-3]
1. ギミチョコ！！
2. メギツネ
3. Night Night Burn!
[SIDE-4]
1. THE ONE
2. Road of Resistance
【DAY-2】
[SIDE-5]
1. IN THE NAME OF
2. Distortion （feat. Alissa White-Gluz）
3. PA PA YA!! （feat. F.HERO）
[SIDE-6]
1. KARATE
2. Kagerou
3. BxMxC
[SIDE-7]
1. シンコペーション
2. ヘドバンギャー！！
3. Starlight
[SIDE-8]
1. Shine
2. Arkadia
3. イジメ、ダメ、ゼッタイ
■2021年10月10日（日）
「THE ONE限定盤（完全生産限定）10 BABYMETAL LEGENDS LIVE VINYL SERIES - THE ONE SPECIAL TOUR BOXSET -」
THE ONE限定盤ライブ映像作品9作品+STAY METAL盤
全147曲収録
12inchアナログ盤（ディスク枚数：26枚） / 33 1/3 RPM
10 BABYMETAL LEGENDS SPECIAL GUEST PASS封入
【VINYL】ONEV-0001
価格：100000円（税込）
※こちらの10タイトルはTHE ONE会員のみご購入いただけます。
THE ONE会員限定10タイトルの詳細はこちらから
https://www.asmart.jp/livevinylseries
THE ONE会員の登録はこちらから
https://theone.babymetal.jp/
『THE ONE限定盤 （完全生産限定盤）LIVE AT BUDOKAN ～BLACK NIGHT～』
全14曲収録
12inchアナログ盤（2枚組） / 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：ONEV-0002
価格：5500円（税込）
収録曲：
【黒い夜 LEGEND ”DOOMSDAY” ～召喚の儀～ 2014/03/02 at 日本武道館】
[SIDE-1]
1. BABYMETAL DEATH
2. いいね！
3. おねだり大作戦
4. 4の歌
[SIDE-2]
1. 紅月 - アカツキ -
2. Catch me if you can
3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト
[SIDE-3]
1. ギミチョコ！！
2. Mischiefs of metal gods - KAMI Band Instrumental -
3. 悪夢の輪舞曲
4. メギツネ
[SIDE-4]
1. イジメ、ダメ、ゼッタイ
2. ド・キ・ド・キ☆モーニング
3. ヘドバンギャー！！
『THE ONE限定盤 （完全生産限定盤）BABYMETAL WORLD TOUR 2014 APOCALYPSE 』
全14曲収録
12inchアナログ盤（2枚組） / 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：ONEV-0003
価格：5500円（税込）
収録曲：
【SEPTEMBER 14TH MAKUHARI MESSE】
[SIDE-1]
1. BABYMETAL DEATH
2. 君とアニメが見たい 〜Answer for Animation With You
3. メギツネ
4. 悪夢の輪舞曲
[SIDE-2]
1. おねだり大作戦
2. Catch me if you can
3. 紅月 - アカツキ -
[SIDE-3]
1. 4の歌
2. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト
3. いいね！
4. ド・キ・ド・キ☆モーニング
[SIDE-4]
1. イジメ、ダメ、ゼッタイ
2. ヘドバンギャー！！
3. ギミチョコ！！
『THE ONE限定盤 （完全生産限定盤）TRILOGY - METAL RESISTANCE EPISODE III - APOCALYPSE 』
全27曲収録
12inchアナログ盤（8枚組） / 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：ONEV-0004
価格：13200円（税込）
収録曲：
【LEGEND”2015” ～新春キツネ祭り～ 2015.1.10 SAITAMA SUPER ARENA】
[SIDE-1]
1. メギツネ
2. いいね！
3. あわだまフィーバー
4. 紅月 - アカツキ -
[SIDE-2]
1. おねだり大作戦
2. Catch me if you can
3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト
4. 4の歌
[SIDE-3]
1. 悪夢の輪舞曲
2. ヘドバンギャー！！
3. ギミチョコ！！
4. イジメ、ダメ、ゼッタイ
[SIDE-4]
1. BABYMETAL DEATH
2. ド・キ・ド・キ☆モーニング
3. Road of Resistance
【BABYMETAL WORLD TOUR 2015 ～巨大天下一メタル武道会～ 2015.6.21 MAKUHARI MESSE】
[SIDE-5]
1. BABYMETAL DEATH
2. ギミチョコ！！
3. ド・キ・ド・キ☆モーニング
[SIDE-6]
1. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト
2. あわだまフィーバー
3. Catch me if you can
[SIDE-7]
1. おねだり大作戦
2. 紅月 - アカツキ -
3. 悪夢の輪舞曲
[SIDE-8]
1. 4の歌
2. ヤバッ！
3. いいね！
[SIDE-9]
1. メギツネ
2. イジメ、ダメ、ゼッタイ
[SIDE-10]
1. ヘドバンギャー！！
2. Road of Resistance
【BABYMETAL WORLD TOUR 2015 in JAPAN - THE FINAL CHAPTER OF TRILOGY - ACT-Ⅱ 2015.12.13 YOKOHAMA ARENA】
[SIDE-11]
1. BABYMETAL DEATH
2. ギミチョコ！！
3. いいね！
[SIDE-12]
1. あわだまフィーバー
2. Catch me if you can
3. ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト
[SIDE-13]
1. ド・キ・ド・キ☆モーニング
2. 悪夢の輪舞曲
3. おねだり大作戦
[SIDE-14]
1. KARATE
2. ヤバッ！
3. メギツネ
[SIDE-15]
1. イジメ、ダメ、ゼッタイ
2. ヘドバンギャー！！
3. Road of Resistance
[SIDE-16]
1. THE ONE
『THE ONE限定盤 （完全生産限定盤）THE FOX FESTIVALS IN JAPAN 2017 - THE FIVE FOX FESTIVAL - SELECTION』
全10曲収録
12inchアナログ盤（2枚組） / 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：ONEV-0005
価格：5500円（税込）
収録曲：
[SIDE-1]
1. BABYMETAL DEATH
2. ギミチョコ！！
3. ド・キ・ド・キ☆モーニング
[SIDE-2]
1. ヤバッ！
2. メギツネ
[SIDE-3]
1. KARATE
2. ヘドバンギャー！！
3. THE ONE - English ver. -
[SIDE-4]
1. イジメ、ダメ、ゼッタイ
2. Road of Resistance
【BLACK FOX FESTIVAL - July 18th, 2017 at AKASAKA BLITZ】
BABYMETAL DEATH / ド・キ・ド・キ☆モーニング
【RED FOX FESTIVAL - July 19th, 2017 at AKASAKA BLITZ】
メギツネ / ヘドバンギャー！！
【GOLD FOX FESTIVAL - July 20th, 2017 at AKASAKA BLITZ】
ギミチョコ！！ / KARATE
【SILVER FOX FESTIVAL - July 25th, 2017 at Zepp DiverCity TOKYO】
ヤバッ！ / THE ONE - English ver. -
【WHITE FOX FESTIVAL - July 26th, 2017 at Zepp DiverCity TOKYO】
イジメ、ダメ、ゼッタイ / Road of Resistance
『THE ONE限定盤 （完全生産限定盤）THE FOX FESTIVALS IN JAPAN 2017 - BIG FOX FESTIVAL -』
全13曲収録
12inchアナログ盤（2枚組） / 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：ONEV-0006
価格：5500円（税込）
収録曲：
【BIG FOX FESTIVAL in JAPAN October 15th, 2017 at OSAKA-JO HALL】
[SIDE-1]
1. BABYMETAL DEATH
2. ギミチョコ！！
3. メギツネ
4. ヤバッ！
[SIDE-2]
1. 紅月 - アカツキ -
2. GJ！
3. シンコペーション
4. META！メタ太郎
[SIDE-3]
1. イジメ、ダメ、ゼッタイ
2. KARATE
3. ヘドバンギャー！！
[SIDE-4]
1. Road of Resistance
2. THE ONE - English ver. -
『THE ONE限定盤（完全生産限定盤）METAL RESISTANCE EPISODE VII - APOCRYPHA - THE CHOSEN SEVEN』
全18曲収録
12inchアナログ盤（3枚組） / 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：ONEV-0007
価格：7700円（税込）
収録曲：
【Download Festival UK 2018】
[SIDE-1]
1. IN THE NAME OF
2. メギツネ
3. ギミチョコ！！
4. Kagerou
[SIDE-2]
1. Distortion
2. KARATE
3. Road of Resistance
【BABYMETAL WORLD TOUR 2018 IN JAPAN EXTRA SHOW DARK NIGHT CARNIVAL OCT 28 SAITAMA SUPER ARENA】
[SIDE-3]
1. IN THE NAME OF
2. Distortion
3. ギミチョコ！！
[SIDE-4]
1. Elevator Girl
2. 紅月 - アカツキ -
3. Starlight
[SIDE-5]
1. META！メタ太郎
2. メギツネ
3. KARATE
[SIDE-6]
1. Road of Resistance
2. THE ONE - Piano ver. -
『THE ONE限定盤（完全生産限定盤）BABYMETAL AWAKENS - THE SUN ALSO RISES -』
全14曲収録
12inchアナログ盤（2枚組） / 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：ONEV-0008
価格：5500円（税込）
収録曲：
[SIDE-1]
1. Arkadia
2. メギツネ
3. Elevator Girl
[SIDE-2]
1. Distortion
2. Shanti Shanti Shanti
3. Starlight
4. シンコペーション
[SIDE-3]
1. ヤバッ！
2. PA PA YA!! （feat. F.HERO）
3. ギミチョコ！！
4. KARATE
[SIDE-4]
1. FUTURE METAL
2. THE ONE
3. Road of Resistance
『THE ONE限定盤（完全生産限定盤）BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』
全15曲収録
12inchアナログ盤（2枚組） / 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：ONEV-0009
価格：5500円（税込）
収録曲：
[SIDE-1]
1. Road of Resistance
2. メギツネ
3. Elevator Girl
[SIDE-2]
1. Distortion
2. Shanti Shanti Shanti
3. Starlight
4. シンコペーション
[SIDE-3]
1. ヤバッ！
2. PA PA YA!! （feat. F.HERO）
3. ギミチョコ！！
4. KARATE
[SIDE-4]
1. FUTURE METAL
2. ヘドバンギャー！！
3. Shine
4. Arkadia
『THE ONE限定盤（完全生産限定盤）METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN』
全14曲収録
12inchアナログ盤（2枚組） / 33 1/3 RPM
【VINYL】
品番：ONEV-0010
価格：5500円（税込）
収録曲：
[SIDE-1]
1. FUTURE METAL
2. DA DA DANCE （feat. Tak Matsumoto）
3. ギミチョコ！！
4. Elevator Girl
5. Shanti Shanti Shanti
[SIDE-2]
1. Starlight
2. Kagerou
3. Distortion （feat. Alissa White-Gluz）
4. メギツネ
[SIDE-3]
1. PA PA YA!! （feat. F.HERO）
2. KARATE
3. Road of Resistance
[SIDE-4]
1. Shine
2. Arkadia
【購入特典】
対象商品：「10 BABYMETAL LEGENDS LIVE VINYL SERIES」の一般市販9タイトル
TFJC-38061～38066 / TFJC-38067～38070 / TFJC-38071～38072 / TFJC-38073～38077 / TFJC-38078～38080 / TFJC-38081～38085 / TFJC-38086～38088 / TFJC-38089～38091 / TFJC-38092～38095
※THE ONE限定盤は購入特典の対象外となります。
LIVE VINYL SERIES ハンドタオル
全9種（タイトルにより絵柄が異なります）
「10 BABYMETAL LEGENDS LIVE VINYL SERIES」Special Website：https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/10babymetallivevinyl/
＜イベント情報＞
「世界最速配信！！10 BABYMETAL BUDOKAN WORLD PREMIERE」
配信日：2021年6月26日（土）
時間：OPEN：20:00 / START：21:00（JST）
【チケット券種】
・視聴チケット（THE ONE会員特典付き）
・視聴チケット
※販売期間内でも予定数に達し次第、販売終了となります。
※「SOLD OUT」の表示後も、注文のキャンセル等が発生した場合には、販売を再開させて頂く場合がございます。予めご了承ください。
【チケット販売期間】
・視聴チケット（THE ONE会員特典付き）
・視聴チケット
クレジットカード決済：2021年6月27日（日）20:59まで
コンビニ決済：2021年6月27日（日）14:59まで
その他詳細・チケットの購入はこちらでご確認ください。
https://liveship.tokyo/10_babymetal_budokan/
BABYMETAL Official WebSite：http://www.babymetal.com
BABYMETALが、結成10周年を記念し、これまで発売された全てのライブ映像作品の音源をアナログレコードとして、一般市販10タイトル、THE ONE限定10タイトルのシリーズで発売する。