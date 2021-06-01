TVアニメ「RE-MAIN（リメイン）」のオンライン先行上映会が、6月13日に実施される。
7月3日にテレビ朝日系「NUMAnimation」枠で放送開始される「RE-MAIN」は、水球を題材にしたオリジナルアニメ。「TIGER & BUNNY」などの脚本を手がけた西田征史が原作・総監督・シリーズ構成・全話脚本・音響監督を務め、MAPPAが制作を担当する。
先行上映会では第1話と第2話の上映に加え、西田総監督、清水みなと役の上村祐翔、岡栄太郎役の西山宏太朗、城島譲役の木村昴によるトークを上映前後に実施。上映前トークは無料で視聴することができる。有料配信チケットは、ニコニコ生放送特設ページにて販売中。
TVアニメ「RE-MAIN」オンライン先行上映会
日時：2021年6月13日（日）13:00～
出演者：西田征史（総監督）、上村祐翔（清水みなと役）、西山宏太朗（岡栄太郎役）、木村昴（城島譲役）
チケット価格：1500円
オリジナルTVアニメ「RE-MAIN（リメイン）」
2021年7月3日（土）よりテレビ朝日系「NUMAnimation」枠にて毎週土曜25:30～
スタッフ
原作：西田征史・バンダイナムコアーツ・MAPPA
総監督・シリーズ構成・脚本・音響監督：西田征史
監督：松田清
キャラクター原案：付藤加青浬
キャラクターデザイン：田中志穂
音楽：うたたね歌菜（TaWaRa）
制作：MAPPA
キャスト
清水みなと：上村祐翔
岡栄太郎：西山宏太朗
城島譲：木村昴
網浜秀吾：斉藤壮馬
江尻武一：古川慎
猪俣ババヤロ豊：畠中祐
牛窓善晴：廣瀬大介
川窪ちぬ：Lynn
百崎陸：内田雄馬
垣花慶太：八代拓
渡久地光輝：宮里駿
(c)RE-MAIN Project