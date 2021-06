宮本浩次が6月16日にリリースするニューシングル「sha・la・la・la」のカップリング曲が発表された。

今作には宮本が6~7月期のNHK「みんなのうた」に書き下ろした新曲「passion」が収録されることが決定。この楽曲はエネルギッシュかつ前向きな楽曲で、本日6月1日からオンエアされている。

宮本浩次「sha・la・la・la」収録曲

DISC 1

01. sha・la・la・la

02. passion

03. shining

04. sha・la・la・la(Instrumental)

05. passion(Instrumental)

06. shining(Instrumental)

DISC 2(初回限定盤)

Live from JAPAN JAM 2021

01. 夜明けのうた

02. 異邦人

03. 悲しみの果て

04. Do you remember?

05. P.S. I love you

06. sha・la・la・la

07. ハレルヤ