Kis-My-Ft2がデビュー10周年記念日の8月10日にリリースするベストアルバム「BEST of Kis-My-Ft2」の収録内容が発表された。

本作にはデビューシングル「Everybody Go」から最新シングル「Luv Bias」までのシングル曲34曲のほか、10周年記念作品となる新曲を収録。アルバムはBlu-rayもしくはDVD付きの初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、そしてアナログレコードサイズジャケット仕様のセブンネット限定盤が用意され、初回限定盤Aにはファン投票の上位15曲、初回限定盤Bにはソロ&ユニット曲の厳選集とファン投票で再レコーディング要望が1位だった楽曲が収められる。

また初回限定盤AのBlu-rayおよびDVDには47曲のミュージックビデオとメンバーの副音声トーク、初回限定盤Bには新曲のMVとメイキングドキュメント、レコーディングムービー、通常盤にはファン投票で上位だったライブ映像28曲と副音声トークが収録される。そのほか詳細は毎週YouTubeなどで発表されていく。

全国のCDショップではアルバムの予約受付が本日6月1日にスタートした。それに合わせて、YouTubeでは本作のティザー動画第1弾「BEST of Kis-My-Ft2 Teaser -1st Overture-」が公開されている。この動画はデビュー曲「Everybody Go」をはじめ、ファン投票で上位だったMVで構成されている。

Kis-My-Ft2「BEST of Kis-My-Ft2」収録内容

CD

DISC 1

01. 新曲

02. Everybody Go

03. We never give up!

04. SHE! HER! HER!

05. WANNA BEEEE!!!

06. Shake It Up

07. アイノビート

08. My Resistance -タシカナモノ-

09. 運命Girl

10. キ・ス・ウ・マ・イ ~KISS YOUR MIND~

11. S.O.S(Smile On Smile)

12. キミとのキセキ

13. SNOW DOMEの約束

14. Luv Sick

15. 光のシグナル

16. Another Future

17. Thank youじゃん!

DISC 2

01. Kiss魂

02. AAO

03. 最後もやっぱり君

04. Gravity

05. Sha la la☆Summer Time

06. Tonight

07. 君のいる世界

08. SEVEN WISHES

09. PICK IT UP

10. 赤い果実

11. HOME

12. L.O.V.E.

13. 君、僕。

14. 君を大好きだ

15. HANDS UP

16. Edge of Days

17. ENDLESS SUMMER

18. Luv Bias

※通常盤のみボーナストラック収録予定

初回限定盤A DISC3

ファン投票 BEST of 15 Tracks

初回限定盤B DISC 3

・ソロ&ユニット厳選集&「再レコーディング」ファン投票1位曲

初回限定盤A DVD / Blu-ray

DISC 1

01. 「Everybody Go」Music Video

02. 「We never give up!」Music Video

03. 「SHE! HER! HER!」Music Video

04. 「FIRE BEAT」Music Video

05. 「祈り」Music Video

06. 「WANNA BEEEE!!!」Music Video

07. 「Shake It Up」Music Video

08. 「アイノビート」Music Video -Dance ver.-

09. 「My Resistance -タシカナモノ-」Music Video

10. 「運命Girl」Music Video

11. 「キ・ス・ウ・マ・イ ~KISS YOUR MIND~」Music Video -Story ver.-

12. 「S.O.S(Smile On Smile)」Music Video

13. 「キミとのキセキ」Music Video

14. 「タナゴコロ」Music Video

15. 「SNOW DOMEの約束」Music Video

16. 「Luv Sick」Music Video

17. 「光のシグナル」Music Video

18. 「Seven Journey」Music Video

19. 「3.6.5」Music Video

20. 「Another Future」Music Video

21. 「Perfect World」Music Video

22. 「Thank youじゃん!」Music Video

DISC 2

01. 「Kiss魂」Music Video

02. 「Brand New World」Music Video

03. 「AAO」Music Video

04. 「最後もやっぱり君」Music Video

05. 「Gravity」Music Video

06. 「YES! I SCREAM」Music Video

07. 「Sha la la☆Summer Time」Music Video

08. 「Tonight」Music Video

09. 「君のいる世界」Music Video

10. 「EXPLODE」Music Video

11. 「PICK IT UP」Music Video

12. 「赤い果実」Music Video -Short Movie-

13. 「L.O.V.E.」Music Video

14. 「Because I Love you」Music Video -Dance Edition-

15. 「君、僕。」Music Video

16. 「君を大好きだ」Music Video

17. 「HUG & WALK」Music Video

18. 「HANDS UP」Music Video

19. 「永遠結び」Music Video -Lip ver.-

20. 「Edge of Days」Music Video

21. 「Mr.FRESH」Music Video

22. 「To Yours」Music Video

23. 「ENDLESS SUMMER」Music Video

24. 「Positive Man」Music Video

25. 「Luv Bias」Music Video



・全曲メンバー副音声トーク

初回限定盤B DVD / Blu-ray

・新曲MUSIC VIDEO

・メイキングドキュメント

・レコーディングMOVIE(ソロアングル×7)

通常盤 DVD / Blu-ray

・ファン投票 BEST of LIVE SETLIST(28曲収録予定)

・全曲メンバー副音声トーク