THE SPELLBOUND、新曲MVに世界的ダンサー菅原小春と辻本知彦出演

THE SPELLBOUNDが、第5弾シングル『FLOWER』を2021年5月26日に映像とともに配信リリースした。



本バンドは2021年1月のデビューシングル『はじまり』を皮切りに5ヶ月連続で映像と同時に配信リリースを続けてきた。5thシングル『FLOWER』は、強烈な高揚感が感じられるスケール感のあるラブソングとなっている。これまで、ダンサー・振付師の辻本率いるダンサー陣を起用した芸術的な映像作品をリリースしてきた。本プロジェクトの集大成となる「FLOWER」MVには、グローバルに活躍するダンサー菅原小春、辻本知彦がダンサーとして出演している。



<イベント情報>



「THE SECOND CHAPTER」



2021年7月8日(木)東京・恵比寿LIQUIDROOM

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

料金:前売 6500 円(税込 / 立ち位置指定 / 1Drink別)

一般発売日:2021年6月12日(土)10:00~

問い合わせ先:クリエイティブマン

Tel:03-3499-6669

※本公演は政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を遵守し、ウイルス感染拡大予防大祭を最優先に努め、公演を実施致します。



THE SPELLBOUND 公式HP:http://the-spellbound.com/