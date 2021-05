キズナアイがバーチャルUSツアーでアライナ・カスティーロと共演

日本時間2021年5月30日10時より、バーチャルアーティストのキズナアイが開催した「Virtual US Tour」にアライナ・カスティーロがゲスト出演した。ここでは、当日の公演の様子のオフィシャルレポートを掲載する。



YouTubeチャンネルから人気に火がついたUS出身の21歳シンガー、アライナ・カスティーロが29日、自身初となるアルバム「parallel universe pt. 1」をリリース。YouTubeチャンネルをはじめ各SNS等の合計登録者数が1000万人を突破し、バーチャルアーティストとしても幅広く活躍するキズナアイとのコラボ楽曲「down 4 u feat. Kizuna AI」も収録されている。



グラミー賞ノミネート・プロデューサーのRØMANS(アリシア・キーズ、ジョン・レジェンド、デミ・ロヴァート、ルイス・キャパルディを手掛ける)の目に止まり、2019年より数々のシングルやEPを発表。2020年にはSpotifyがセレクトする新進気鋭のアーティストを宣伝するプログラム”RADAR”の米国初のアーティストに選出されたり、最大のヒット・シングル「just a boy」がBTSのV(キム・テヒョン)にV LIVEにて自身のお気に入りとして紹介されたりと、アルバム・デビュー前から注目を集めてきた。プライベートでは日本のアニメやキャラクターの熱狂的なファンを自称しており、昨年発表したシングル「wishlist」のミュージック・ビデオにはキズナアイが出演している。







そして30日、キズナアイが2021年3月から5月にかけて開催している「Virtual US Tour」の、ツアーファイナルとなるNY公演が日本時間30日の10:00amよりオンラインにて開催され、アライナ・カスティーロがゲストとして登場した。自身のオリジナル楽曲「just a boy」をしっとりと歌い、5月29日にリリースされたばかりのアルバム「parallel universe pt. 1」の中から、キズナアイとのコラボソング「down 4 u feat. Kizuna AI」を初めて披露。







最後はキズナアイの代表曲「AIAIAI feat.中田ヤスタカ」でキズナアイとダンスコラボし、今回の公演は幕を閉じた。アライナ・カスティーロにとっては今回が自身初のコラボソングとなり、キズナアイとしても初のUSアーティストとのコラボ楽曲となった。







これまで、自身をシャイでなかなか意見を発することができない性格と言いながらも、恋愛ソングなどでは大胆な歌詞の多いアライナは、曲中でだけは自身の理想の姿になって表現ができると話していた。しかし今作で自身を見つめ直すことで、現実でもその理想の姿になることが叶ったという。「アルバムの制作過程で、私はアーティストとしての自らと、人間としての自身の姿も知ることができ、最終的には現実世界でその人物になることもできた。このアルバムは、これまで私が自信を持てずになれなかった人間になるためのサウンド・トラックなの」。



ダークなR&Bバラードとキャッチーなポップ・アンセム全7曲を収録したアルバム「parallel universe pt. 1」は、彼女が成長期に抱えていた葛藤を乗り越えていく過程だった。実際に彼女の歌は同世代の若者が共感しやすい悩みや葛藤を率直に表現していることが多く、Z世代にカルト的人気を誇っている。







今作は、YouTubeの再生回数が100万回に迫る「stfu (I got u)」や、最新シングルで発売日に35カ国のSpotify NMFプレイリスト入りを果たした「pocket locket」などを収録しており、一足先にリリースされた日本以外の国々では発売からわずか5日間で50万再生を突破している。さらに、リリース直後には米TV番組『Late Night with Seth Meyers』に出演し、収録曲の「stfu (i got you)」をパフォーマンスしたり、グラミー主催のReImagined At Homeシリーズで披露したエラ・メイのグラミー受賞楽曲「Bood Up」のカバーが公開されるなど、話題は尽きない。







他にも、アルバムから「pocket locket」、「parallel universe」「make it rain」「down 4 u」の音源が公開されているので併せてチェックして欲しい。





<リリース情報>



Alaina Castillo(アライナ・カスティーロ)

アルバム『parallel universe pt. 1(パラレル・ユニバース・パート・ワン)』



配信日:2021年 5月29日(土)

配信リンク:https://avex.lnk.to/xmGzUGPR

=トラックリスト=

1.pocket locket

2.down 4 u feat. Kizuna AI

3.parallel universe

4.stfu(i got u)

5.indica

6.make

it rain

7.tėn cømmåndmėnts