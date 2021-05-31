TVアニメ「SCARLET NEXUS（スカーレットネクサス）」の“全力宣伝大使”にサンシャイン池崎が就任。明日6月1日より、池崎が出演するミニ番組「30日でわかる！ TVアニメ スカーレットネクサス」がスタートする。

7月1日からTOKYO MX、BS11、サンテレビで放送されるアニメ「SCARLET NEXUS」。池崎が同作の魅力を紹介していくミニ番組は、アニメの公式Twitter（@SNX_ANIME）にて、順次投稿される予定だ。併せて、池崎からはコメント動画も到着した。

アニメ「SCARLET NEXUS」は、同名のアクションRPGが原作となる作品。人類が異形の生命体・怪異に脅かされている新歴2020年を舞台に、脳内ビジョンを具現化する“超脳力者”たちの組織“怪伐軍”に入隊した、ユイト・スメラギらの抗えない運命が描かれる。監督を西村博之、シリーズ構成・脚本を加藤陽一と根元歳三、キャラクターデザインを伊藤裕次と西村、音楽を穴沢弘慶、制作をサンライズが担当。キャストには榎木淳弥、瀬戸麻沙美、竹内良太、河西健吾、内田雄馬らが名を連ねている。

TVアニメ「SCARLET NEXUS」

放送情報

TOKYO MX：2021年7月1日（木）より毎週木曜日22:30～

BS11：2021年7月1日（木）より毎週木曜日22:30～

サンテレビ：2021年7月1日（木）より毎週木曜日24:00～

配信情報

2021年7月1日（木）より配信

スタッフ

監督：西村博之

シリーズ構成・脚本：加藤陽一、根元歳三

脚本：井上亜樹子

キャラクターデザイン：伊藤裕次、西村博之

美術監督：田山修

色彩設計：安部なぎさ

CGラインディレクター：伊藤仁美

CGモデリングディレクター：島野達也

撮影監督：井関大智

編集：吉武将人

音楽：穴沢弘慶

音響監督：立石弥生

原作：バンダイナムコエンターテインメント

企画・制作：サンライズ

製作：SCARLET NEXUS製作委員会

キャスト

ユイト・スメラギ：榎木淳弥

カサネ・ランドール：瀬戸麻沙美

ハナビ・イチジョウ：嶺内ともみ

ツグミ・ナザール：高野麻里佳

ゲンマ・ギャリソン：竹内良太

ルカ・トラヴァース：赤崎千夏

シデン・リッター：河西健吾

アラシ・スプリング：堀江由衣

キョウカ・エデン：原由実

カゲロウ・ダン：浪川大輔

ナギ・カーマン：内田雄馬

ナオミ・ランドール：西明日香

※赤崎千夏の崎はたつさきが正式表記。

(c)BNEI/SUNRISE