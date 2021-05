all at once、ドラマ『シェフは名探偵』主題歌配信開始&MV公開

all at onceの新曲「マカロン」が、2021年5月31日に配信スタートした。



テレビ東京系連続ドラマ『シェフは名探偵』のオープニングテーマでもある「マカロン」は、ドラマの初回放送と同日に配信を開始。曲は、ドラマに合わせて”フレンチポップ”をテーマに制作した書き下ろし楽曲で、マカロンの甘い雰囲気や触れると崩れてしまいそうな特性を人間関係に重ねて表現している。all at onceの伸びやかなボーカルを生かした、ポップかつキャッチーなメロディーが印象的である。



作詞・作曲は、過去の楽曲「星合」を手掛けたRa-U。そして、デビューシングル『12cm』を手掛けた亀田誠治が今作もサウンドプロデュースを手がけている。









<リリース情報>







all at once

デジタルシングル『マカロン』



発売日:2021年5月31日(月)

作詞:Ra-U

作曲:Ra-U,亀田誠治

編曲:亀田誠治,小名川高弘

※各種配信・サブスクリプションサービスにて配信スタート



HP:https://aao.beinggiza.com