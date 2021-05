岩泉舞の短編集「岩泉舞作品集 MY LITTLE PLANET」が、本日5月31日に小学館クリエイティブより刊行された。

1992年に発売された岩泉の単行本「岩泉舞短編集1 七つの海」。「岩泉舞作品集 MY LITTLE PLANET」には、「岩泉舞短編集1 七つの海」発売以降、約30年ぶりとなる新作マンガ「MY LITTLE PLANET」が収録された。魔法都市で生まれた最後の子供であり、性格が正反対のマーニーとグレイスは、星を育てるゲームをすることになり……。岩泉による新たな物語が32ページで綴られている。

そのほかにも「岩泉舞作品集 MY LITTLE PLANET」には、代表作「ふろん」「忘れっぽい鬼」「たとえ火の中…」「七つの海」「COM COP」「COM COP2」を収録。過去の単行本ではカットされた雑誌掲載時のカラーページも再現されている。さらに「KING」、村山由佳原作「COM COP~夢みる佳人~」、武論尊原作「クリスマスプレゼント」という単行本未収録作も掲載。336ページの大ボリュームで用意された。