ハロプロ研修生による生配信イベント「Hello! Project 研修生発表会2021 ~春の公開実力診断テスト~」が昨日5月29日に神奈川・横浜ランドマークホールにて開催された。

「実力診断テスト」は、ハロー!プロジェクト所属の研修生が1人ずつ自らプロデュースしたパフォーマンスを披露するという毎年恒例のライブイベント。今回の公演はもともと5月3日に東京・中野サンプラザホールにて有観客で行われる予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令を受け、5月29日に無観客の生配信形式で開催されることとなった。ライブには14名のハロプロ研修生のほか、新グループメンバーに内定しているハロプロ研修生ユニットの4名が出演。審査員は、まこと(シャ乱Q)、歌唱指導担当・上野まり子、ダンス指導担当・みつばちまき、レコーディングディレクター・橋本慎、今回のゲスト審査員である宮本佳林(ex. Juice=Juice)の5名が務めた。

今回が「実力診断テスト」初参加となる有澤一華は、トップバッターとしてモーニング娘。「SONGS」をダイナミックに歌唱。真っ白なマントをまとって登場した2番手・広本瑠璃は、アンジュルムの攻撃的なナンバー「ドンデンガエシ」を披露し、イントロ直後にマントを勢いよく脱ぎ捨てるという演出で視聴者を圧倒した。続いてアンジュルム「次々続々」を繰り出した村越彩菜は、曲中でラップやセリフに挑戦。ヒールとタイトなドレス姿で登場した西崎美空はモーニング娘。「愛して 愛して 後一分」を大人っぽいテイストでカバーし、続く平山遊季は田中れいな(ex. モーニング娘。)のソロ曲「Rockの定義」をパワフルな歌声とともに届けた。

ワンピースに身を包んだ6人目・江端妃咲は、Berryz工房「VERY BEAUTY」を伸びやかに歌唱。Berryz工房「大人なのよ!」に挑戦した植村葉純は、難易度の高いダンスとまっすぐな歌声で審査員たちを魅了した。また小野田華凜はモーニング娘。「Do it! Now」を情感豊かに披露。松原ユリヤはモーニング娘。'18「Are you Happy?」で情熱的なダンス、橋田歩果はBuono!「Kiss!Kiss!Kiss!」でとびきりラブリーなパフォーマンスを披露して視聴者を楽しませた。

また水色のドレスを着た11番手の北原ももは、藤本美貴「ブギートレイン'03」で弾けるような笑顔を見せ、続く純白のドレス姿の中山夏月姫は、High-King 「記憶の迷路」で切なくエモーショナルな歌声を響かせる。また有澤と同じく今回が「実力診断テスト」初参加の石山咲良は、Juice=Juice「Magic of Love(J=J 2015Ver.)」で堂々としたステージングを見せつけ、トリを務めた豫風瑠乃は、Juice=Juiceメンバーに対するリスペクトを込めJuice=Juice 「この世界は捨てたもんじゃない」を朗らかに歌い上げた。

終盤では視聴者による投票タイムののち、ゲスト審査員の宮本が自身のソロ曲「若者ブランド」「どうして僕らにはやる気がないのか」、ハロプロ研修生ユニットがオリジナル曲「ミステイク」、CHICA#TETSU「都営大江戸線の六本木駅で抱きしめて」、スマイレージ「ショートカット」をそれぞれパフォーマンス。また14名の研修生たちが2組に分かれて「Crying」「Rainbow」「正しい青春ってなんだろう」「Say! Hello!」の4曲を畳み掛けた。

そして最後にハロプロ研修生全員で新曲「きみの登場」が届けられたあと、いよいよ集計結果の発表へ。今年は、“元気にしてくれましたで賞(まこと賞)”を北原、宮本賞を江端、ディレクター賞を有澤、ダンス賞を植村、歌唱賞を広本と小野田が受賞。さらに今年は1位と2位の得票数が拮抗したことから急遽「ベストパフォーマンス賞」に次ぐ「準ベストパフォーマンス賞」が設けられることが発表され、「ベストパフォーマンス賞」は豫風、「準ベストパフォーマンス賞」は中山にそれぞれ贈られた。宮本は、1位に輝いた豫風に対し「曲の難しさを乗り越えて、楽曲に愛情を持って挑戦してくれた結果だと思います」とコメント。豫風は「ここまでみんなの名前が呼ばれていって、自分のパフォーマンスを頭の中で反省していたんですけど、『ベストパフォーマンス賞』に選ばれてうれしいです」と喜びを語った。

ハロプロ研修生「Hello! Project 研修生発表会2021 ~春の公開実力診断テスト~」2021年5月29日 セットリスト

01. SONGS(有澤一華)

02. ドンデンガエシ(広本瑠璃)

03. 次々続々(村越彩菜)

04. 愛して 愛して 後一分(西崎美空)

05. Rockの定義(平山遊季)

06. VERY BEAUTY(江端妃咲)

07. 大人なのよ!(植村葉純)

08. Do it! Now(小野田華凜)

09. Are you Happy?(松原ユリヤ)

10. Kiss!Kiss!Kiss!(橋田歩果)

11. ブギートレイン'03(北原もも)

12. 記憶の迷路(中山夏月姫)

13. Magic of Love(J=J 2015Ver.)(石山咲良)

14. この世界は捨てたもんじゃない(豫風瑠乃)

15. 若者ブランド(宮本佳林)

16. どうして僕らにはやる気がないのか(宮本佳林)

17. ミステイク(ハロプロ研修生ユニット)

18. 都営大江戸線の六本木駅で抱きしめて(ハロプロ研修生ユニット)

19. ショートカット(ハロプロ研修生)

20. Crying(松原ユリヤ、小野田華凜、橋田歩果、平山遊季、北原もも、村越彩菜、石山咲良)

21. Rainbow(松原ユリヤ、小野田華凜、橋田歩果、平山遊季、北原もも、村越彩菜、石山咲良)

22. 正しい青春ってなんだろう(中山夏月姫、広本瑠璃、西崎美空、江端妃咲、豫風瑠乃、植村葉純、有澤一華)

23. Say! Hello!(中山夏月姫、広本瑠璃、西崎美空、江端妃咲、豫風瑠乃、植村葉純、有澤一華)

24. きみの登場(ハロプロ研修生)



※「西崎美空」の「崎」は立つ崎(たつさき)が正式表記。

※記事初出時、本文に一部誤りがありました。お詫びして訂正いたします。