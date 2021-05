『呪術』『鬼滅』を押さえた1位は!?　週間人気記事（5月21日～27日）

今回もアニメージュプラスの人気記事ランキングをお届けしよう

集計期間2021年5月21日から5月27日の1週間だ。



この間のアニメ関連の出来事としては、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の日本国内の累計興行収入が、ついに400億円を超えた。

世界各地での評判も良く、全世界での総興行収入は約517億円となっている。



ちなみに『名探偵コナン 緋色の弾丸』は公開6週目で興収64億円を突破、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は公開11週目で興収85.4億円を突破という形になっている。

ロボットアニメとしては歴代トップで破格のヒットの『シン・エヴァ』だが、『コナン』の追い上げは凄まじく、広くファミリー層にまでファンのいる『コナン』の地力を感じさせる。実際、『コナン』映画の過去作では90億超えの作品も2本ある。



いずれの作品も目指せ100億という感じだが、較べるに『鬼滅』の400億がいかに凄まじい記録か分かるというものである。



それでは20位から10位まで、カウントダウン!



<5月21日~5月27日>

【20位】

ムーミン谷の不思議な住人を紹介♪ 大阪に期間限定ショップオープン

【19位】

超人メダルをコンプせよ!究極のKMA×CYCLONEJOE『キン肉マンメダル』

【18位】

ズレ防止&眺めても楽しい!『鬼滅の刃』机に敷くラバーマット第2弾

【17位】

『カードキャプターさくら』モチーフのフリルトートなどグッズ発売!

【16位】

『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』チームロゴ入りネックレスが登場

【15位】

これからの季節に!『ガンダム』コーデュラ素材使用パックTシャツ

【14位】

『ゴジラS.P』第9話、ゴジラ侵攻開始、メイは破局を防ごうと奮闘!

【13位】

「鬼滅の刃」炭治郎立志編サントラジャケット・収録曲・動画公開!

【12位】

美少女戦士がデスクをメイクアップ!『セーラームーン』スタンドマルチケース

【11位】

『ハイキュー!!』×『丸大食品』バレー日本代表との記念ビジュ公開!



80年代から現代まで、様々な作品に人気があるのがアニメージュプラスの特徴なのだが、今回の下位ランクはまさに幅広い世代の作品の情報が顔を並べた。

もっとも、元は80年代作品の『キン肉マン』や90年代作品の『美少女戦士セーラームーン』『カードキャプターさくら』も、現代で続編などが展開されていたりするので、必ずしもレトロ作品とは言い切れない面はある。



16位はこれも90年代作品の『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』のグッズ記事。現在は特に展開はないが、当時はOVAシリーズが何本も作られた人気作であり、今も根強いファンがいる、ということなのだろう。



14位は現行アニメ『ゴジラ S.P<シンギュラポイント>』の場面カット記事。先週に続いてのランクインである。

今回も見出しカットはなるべくゴジラそのものっぽい画像が使われているので、読者の興味を惹いたのかもしれない。



下位ランクのトップは『ハイキュー!!』と現実のバレーボール日本代表を起用した丸大食品の広告に関する記事。

『ハイキュー!!』は2014年から断続的に第4期までアニメ化されている。原作はすでに完結、現在はアニメは放送されていないが、まだ未アニメ化部分を残しており、第5期以降の展開が待ち望まれている。

アニメージュプラスでも人気は高く、第4期の先行カット記事はランキングの常連だった。そしてその人気はまだ衰えていない、ということであろう。







このところ連続ランクインしていた『キングダム』の先行カット記事だが、今回は50位まで範囲を広げても圏内に入ってこなかった。謎である。



「上位の記事が圧倒的な閲覧数を稼いでいたので、いつもと同じくらいの閲覧数の先行カット記事がランク外に押し出されてしまった」ということは起こり得るのだが、それでも50位まで調査範囲を広げると、「惜しい」閲覧数の記事は大体入ってくる。つまりこの週の『キングダム』の先行カット記事は、いつも通りの閲覧数を稼げていなかった、ということになる。何があったのだろうか。



ちなみに今回の「惜しい」先行カット記事は、21位の『憂国のモリアーティ』、34位の『新幹線変形ロボ シンカリオンZ』といった辺りであった。



それでは10位から1位まで、カウントダウン!



<5月21日~5月27日>

【10位】

期間限定ショップ『名探偵コナンプラザ』に22日より新商品登場!

【09位】

赤いな、実にいい色だ「シャア」で部屋を染め上げろ!ルームアイテム再販決定!

【08位】

『ゼロワン Others 仮面ライダーバルカン&バルキリー』特報解禁!

【07位】

『呪術廻戦』描き下ろしイラスト使用の新グッズ登場!

【06位】

『ルパン三世』緻密な刺繍が施された夏のアパレル商品登場!

【05位】

マンガ&読書好きが選ぶ『本当に面白いマンガベスト100ランキング』

【04位】

夏はキャンプだ『ゆるキャン△』だ!Tシャツ全6種を網羅しよう!

【03位】

『呪術廻戦』虎杖悠仁・五条悟ほか5種のアクリルフィギュアが新発売

【02位】

『鬼滅の刃』一番くじ 新シリーズや ”柱” 勢揃いのフィギュアも!

【01位】

50年目の新作!『ルパン三世 PART6』10月放送スタート!!



10~1位は現行作・最近作の記事が多くランクインした。



7位と3位は『呪術廻戦』のグッズ記事。ポスト『鬼滅』の有力作と目され、実際に人気も高い本作。現状ではアニメは放送されていないが、TV版より前の時間軸を描く劇場版が製作中であり、ファンの注目度は依然高いと示した形になる。



その『呪術廻戦』を押さえての2位は、『鬼滅の刃』の一番くじの記事。

『鬼滅』は18位、13位にもランクインしており、映画400億突破の件を見ても高い人気を維持していることは容易に見て取れる。



だがその『呪術』『鬼滅』を超えての1位は、『ルパン三世』の新作情報。なんと2位に圧倒的差をつけた閲覧数を稼いでいる。

『ルパン三世』は最初のアニメ化が1971年。1985年の『ルパン三世 PARTIII』でいったんTVシリーズは休止状態に入るが、90年代、00年代にはTVスペシャルや映画、OVAが作られ続けており、2012年の『LUPIN the Third -峰不二子という女-』から深夜枠でTVシリーズが作られるようになっている(※『PART6』の放送枠はまだ未定)。

息が長いシリーズであり、TVスペシャル・映画では『名探偵コナン』とも共演していることなどもあって、ファン層は幅広い。今回の1位はその底力の強さを見せつけた形となるだろう。



今回のランキングはいかがだっただろうか。では次回のランキングをお楽しみに。