コスプレイヤー火将ロシエルが5月28日、自身のTwitterを更新し八重歯ショットを披露した。
火将は「口角上げると見えちゃう八重歯」と八重歯ショットを披露。この投稿にファンからは「ろしにゃんは小悪魔的な可愛さで似合ってる」「そこが魅力的なんよね」「その八重歯がカワイイ」といった声が寄せられた。
口角上げると見えちゃう八重歯 pic.twitter.com/26v0Ew5DLC— 火将ロシエル (@Kasyou3roshieru) May 28, 2021
(C)コプルト
2021/05/30 15:00
コスプレイヤー火将ロシエルが5月28日、自身のTwitterを更新し八重歯ショットを披露した。
火将は「口角上げると見えちゃう八重歯」と八重歯ショットを披露。この投稿にファンからは「ろしにゃんは小悪魔的な可愛さで似合ってる」「そこが魅力的なんよね」「その八重歯がカワイイ」といった声が寄せられた。
口角上げると見えちゃう八重歯 pic.twitter.com/26v0Ew5DLC— 火将ロシエル (@Kasyou3roshieru) May 28, 2021
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