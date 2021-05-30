コスプレイヤー火将ロシエルが5月28日、自身のTwitterを更新し八重歯ショットを披露した。

火将ロシエル

火将は「口角上げると見えちゃう八重歯」と八重歯ショットを披露。この投稿にファンからは「ろしにゃんは小悪魔的な可愛さで似合ってる」「そこが魅力的なんよね」「その八重歯がカワイイ」といった声が寄せられた。

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