THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが7月より全国7カ所17公演からなる単独アリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2021 "REBOOT" ~WAY TO THE GLORY~」を開催する。

今年の3、4月に3rdアルバム「REBOOT」を携えた“プロローグツアー”としてホールツアーを行ったTHE RAMPAGE。いよいよ本格始動するツアーはリーダーの陣とボーカルの川村壱馬の出身地である大阪のアリーナ・大阪城ホールで7月1日に幕開け、リーダー・LIKIYAの出身地である青森のアリーナ・盛運輸アリーナで8月29日に幕を閉じる。また7月17、18日には、THE RAMPAGEの夢の1つだった東京・東京ドームでの公演も実施される。

EXILE TRIBEのファンクラブ・EXILE TRIBE FAMILYでは、5月31日15:00よりチケットの先行予約受付がスタート。その後LDH official mobileなどの会員サービスのチケット先行を経て、6月10日に一般先行が行われる。

THE RAMPAGE LIVE TOUR 2021 "REBOOT" ~WAY TO THE GLORY~

2021年7月1日(木)大阪府 大阪城ホール

2021年7月2日(金)大阪府 大阪城ホール

2021年7月4日(日)大阪府 大阪城ホール

2021年7月5日(月)大阪府 大阪城ホール

2021年7月9日(金)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

2021年7月10日(土)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

2021年7月11日(日)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

2021年7月17日(土)東京都 東京ドーム

2021年7月18日(日)東京都 東京ドーム

2021年7月24日(土)新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

2021年7月25日(日)新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

2021年8月14日(土)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2021年8月15日(日)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2021年8月21日(土)長野県 長野市オリンピック記念アリーナ エムウェーブ

2021年8月22日(日)長野県 長野市オリンピック記念アリーナ エムウェーブ

2021年8月28日(土)青森県 盛運輸アリーナ

2021年8月29日(日)青森県 盛運輸アリーナ