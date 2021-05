ネクストブレイク女優が集結、スターダストプロモーション制作3部公式YouTubeチャンネルがリニューアル

芸能事務所スターダストプロモーション制作3部に所属し、ネクストブレイク女優として期待される若手タレントで配信する公式YouTubeチャンネル『STARDUST NEXT GIRLS』がリ二ューアルされ、リニューアル後初となる動画が5月28日(金)19時に配信されることが決定した。



【写真】『STARDUST NEXT GIRLS』撮影風景【4点】



昨年7月に開設した公式YouTubeチャンネル『STARDUST NEXT GIRLS(スターダスト ネクストガールズ)』では、芸能事務所・スターダストプロモーション制作3部に所属する若手女優が、弾き語りやPV風に撮影を行ったイメージビデオ、トルコのvlogなど、各々の個性が光る動画をアップし、同世代の女子を中心に人気を獲得している。



今回、さらにタレントの新たな魅力を動画で配信し、同世代の女子をはじめ、幅広い世代の方に動画を楽しんでもらうためにチャンネルがリニューアルされた。今後は、小西はる、きなこ、青山愛依、朝日奈芙季、上杉真由、羽野瑠華、滝澤史、月井美緒、西谷星彩、藤田真澄 、結月彩、亘理舞を中心としたメンバーで配信を行っていく。さらにこれまで個々で撮影を行ってきた動画に加え、メンバーが集まっての配信も行う予定だ。



記念すべきリニューアル後、初となる動画収録には、トルコに在住の亘理と、仕事で参加ができなかった小西を除く10名で収録を行った。お姉さんメンバーでおっとりとした滝澤と、盛り上げ上手な羽野がMCとなり進行。



最初にMC2人が本チャンネルのリニューアルを発表し、今後のYouTubeチャンネルのテーマが「今の10代20代の女子の生態系や最新トレンドを発信!!」に決まったことを伝えた。その後のゲーム対決では、メンバー内で競って個々の自己紹介の時間を決めるゲームがスタート。女子校さながら賑やかな雰囲気で盛り上がる中、メンバーたちは自分をアピールできる自己紹介時間を賭けてゲームに挑んでいる。



各自の自己紹介タイムでは、滝澤は日本語、英語、中国語、ドイツ語の4か国語で自己紹介し、堪能な語学力を披露するほか、今春より『王様のブランチ』(TBS系列)にてブランチレリポーターに選ばれた沖縄出身きなこは、沖縄弁で自己紹介するなど、抜群のバラエティ力を発揮。



今後は、若者女子の生態系や、世の中の最新トレンドを、スタダネクストガールズが様々な企画へ挑戦しながら発信するコンテンツをメインに、様々な動画を配信予定だ。



▽チャンネル概要

チャンネル名 : STARDUST NEXT GIRLS

チャンネルURL: https://www.youtube.com/channel/UCje3KpzwwH8USwgtkjQTv0Q



【あわせて読む】弘中綾香アナ、現役OLとして史上初のファッション誌表紙に、“きゅん”なパジャマ姿も披露