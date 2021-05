ONE OK ROCKがニューシングル「Broken Heart of Gold」を本日5月28日に配信リリースした。

「Broken Heart of Gold」は6月4日に公開される映画「るろうに剣心 最終章 The Beginning」の主題歌として書き下ろされた楽曲で、映画の世界観を彷彿させるエモーショナルなピアノの音色が印象的なミディアムバラード。代表曲「Taking Off」「Eye of the Storm」のプロデュースを担当したダン・ランカスターとともにイギリスで制作された。この曲のリリースについては、昨日5月27日にYouTubeで配信された企画「ONE OK ROCK YouTube Livestream」の中でサプライズで発表された。

さらにONE OK ROCKはこの曲のミュージックビデオを一般公募することを発表。実写やアニメーションなど表現方法は自由で、国籍や年齢を問わず誰でも応募することができる。最優秀作品はONE OK ROCKのYouTube公式チャンネルで公開され、制作者には賞金50万円が贈られる。募集期間は6月1日0:00から6月30日24:00までで、結果は7月上旬に発表される。そのほかの詳細は特設サイトにて確認を。

これらの発表と合わせて、バンドは7月に山梨・河口湖ステラシアターで有観客アコースティックライブ「ONE OK ROCK 2021 "Day to Night Acoustic Sessions" at STELLAR THEATER」を開催することも明らかにした。ONE OK ROCKが有観客ライブを行うのは約1年半ぶりで、アコースティックライブを行うのはこれが初めて。ライブは7月22日から25日にかけて河口湖ステラシアターで計7公演行われ、7月31日にはこのライブの模様を収録した映像が配信される。配信の詳細は追ってアナウンスされる。

ONE OK ROCK 2021 "Day to Night Acoustic Sessions" at STELLAR THEATER

2021年7月22日(木・祝)山梨県 河口湖ステラシアター

2021年7月23日(金・祝)山梨県 河口湖ステラシアター

2021年7月24日(土)山梨県 河口湖ステラシアター

2021年7月25日(日)山梨県 河口湖ステラシアター

※7月22日は夜公演のみ、それ以外の日程は昼夜2公演開催予定。

ライブ配信

2021年7月31日(土)19:00~