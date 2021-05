DREAMS COME TRUEの最新プレミアムライブ映像やトーク番組が、“ドリカムの日”にあたる7月7日(水)よりAmazon Prime Videoで7言語、グローバル対応で独占配信される。

Amazon Prime Videoで日本のアーティストの映像作品がグローバルに独占配信されるのは今回が初めてのこと。特設ページ「DREAMS COME TRUE Prime Video Show」では、独占配信の3作品とアーカイブライブ映像8作品が公開される。独占配信されるのは今回の配信にあたって撮り下ろされたプレミアムライブ映像「DREAMS COME TRUE Premium Acoustic-Mi Live Show」、吉田美和と中村正人が自らの音楽を紐解くライブ&トーク番組「DREAMS COME TRUE『Unveil』」、中村をホストにドリカム好きのゲストを招いてライブとトークを展開する「DREAMS COME TRUE 中村正人『Sound Venue』」となっている。プレミアムライブ映像では「LOVE LOVE LOVE」、「未来予想図 II」、「朝がまた来る」など大ヒット曲を中心とした最新パフォーマンスが楽しめる。対応言語は英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ブラジルポルトガル語、スペイン語、南米スペイン語。

また配信開始日の7月7日には、ドリカム初のオンラインツアー「WINTER FANTASIA 2020 - DOSCO prime PARTY !!! -」のライブ映像とそのダイジェストを完全収録したBlu-ray、DVDがAmazon.co.jp限定で発売される。この商品を予約購入した人には、商品に収めきれなかった未公開映像を閲覧できる視聴コードが配布される。

Amazon Musicでは本日5月28日よりドリカム楽曲のプレイリスト「Best of DREAMS COME TRUE」の冒頭にドリカムによるボイスコメンタリーが追加されている。このプレイリストはAmazon Music PrimeおよびAmazon Music Unlimitedで楽しめる。さらに8月7日23:59までにAmazon Musicアプリ、Amazon Alexaアプリ、Amazon Echoシリーズ、Fire TVシリーズなどAlexa搭載デバイスに日本語で「アレクサ、ドリカムのメッセージを聴かせて」と話しかけると、ドリカムからのスペシャルメッセージを聞くことができる。

「DREAMS COME TRUE Prime Video Show」配信作品

配信開始日:2021年7月7日(水)

独占配信

「DREAMS COME TRUE Premium Acoustic-Mi Live Show」

「DREAMS COME TRUE『Unveil』」(全4話)

「DREAMS COME TRUE 中村正人『Sound Venue』」(全6話)



アーカイブライブ映像

「史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2019」

「ENEOS × DREAMS COME TRUE ドリカム30周年前夜祭 ~ENERGY for ALL~」

「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2017/2018 - THE DREAM QUEST -」

「DREAMS COME TRUE 裏ドリワンダーランド 2012/2013」

「史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2011」

「WINTER FANTASIA 2010 ~ DCTgarden "THE LIVE!!!"」

「20th Anniversary DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2009 "ドリしてます?"」

「史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2007」