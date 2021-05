嵐のライブDVD / Blu-ray「アラフェス2020 at 国立競技場」が7月28日にリリースされる。

この映像作品には嵐のデビュー記念日にあたる昨年11月3日に東京・国立競技場で行われた2部制の配信ライブで披露された計41曲を収録。ライブは嵐のファンクラブ会員を対象としたパート1、ファンクラブ会員以外も視聴できるパート2で構成され、各パートでは嵐がこれまでリリースしてきたシングル曲、カップリング曲、アルバム曲の中から人気投票を行い、その結果をもとにパフォーマンスが展開された。ライブを盛り上げる演出には、高さ40メートルのウォーターキャノン、2500発の花火、5万個の風船などが使用され、豪華内容となった。なおYouTubeでは収録曲より「カイト」のパフォーマンス映像を公開中。

嵐「アラフェス2020 at 国立競技場」収録曲

パート1

01. overture

02. Love so sweet

03. 五里霧中

04. 言葉より大切なもの

05. PIKA☆☆NCHI DOUBLE

06. Love Situation

07. Summer Splash!

08. ファイトソング

09. Shake it!

10. 虹

11. Rain

12. One Love : Reborn

13. Still…

14. 僕が僕のすべて

15. ユメニカケル

16. T.A.B.O.O

17. Disco Star

18. 希望の証

19. Count on me

20. 時計じかけのアンブレラ

21. P・A・R・A・D・O・X

22. Lucky Man

23. エナジーソング~絶好調超!!!!~

24. 5×10

パート2

01. overture

02. 5×20

03. Happiness

04. CARNIVAL NIGHT part2

05. BRAVE

06. 君のうた

07. 素晴らしき世界

08. Sugar

09. a Day in Our Life : Reborn

10. IN THE SUMMER

11. Whenever You Call

12. Monster

13. season

14. truth

15. カイト

16. A・RA・SHI

17. 感謝カンゲキ雨嵐

18. Turning Up

19. カンパイ・ソング