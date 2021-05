劇場アニメ『漁港の肉子ちゃん』と珍味ブランドがコラボ！

SORAは2021年6月1日より「Hotaru no Hikari - ホタルノヒカリ」全店舗にて、劇場アニメ映画『漁港の肉子ちゃん』とのコラボレーション商品を発売する。



『漁港の肉子ちゃん』は、西加奈子による小説を原作とした劇場版アニメーション。明石家さんま初となる企画・プロデュースをはじめ、肉子ちゃんの声を大竹しのぶ、娘のキクコをCocomiが務めるほか、花江夏樹や下野紘が出演することでも話題を呼んでいる。



『Hotaru no Hikari』は、日本の食文化である珍味をスタイリッシュにデザインし、新しい珍味のスタイルとして世界へお届けするギフト珍味専門店。2015年11月11日に、珍味ブランド『Hotaru no Hikari』を東京都港区虎ノ門にオープンして以来、LUCUAosaka店、渋谷ヒカリエ店、大丸・心斎橋店、二子玉川店、伊勢丹・新宿店(期間限定店舗)をオープンしており、JAL国際線のファーストクラスでも提供されている。



本コラボ商品は、『漁港の肉子ちゃん』の世界観をホタルノヒカリ(珍味・おつまみ)に落とし込んだパッケージ・デザインとなっており、燻製さきいかや塩昆布茶味のジャイアントコーン、ビーフ・ジャーキーなど、”おうち飲み”がはかどる商品がラインナップしている。



