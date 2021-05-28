竹内良輔・三好輝原作による「ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.3 -ホワイトチャペルの亡霊-」の、新たなキャラクタービジュアルが公開された。

8月5日から15日まで東京・品川プリンスホテル ステラボール、8月19日から22日まで大阪・サンケイホールブリーゼで上演される同舞台。今回、大湖せしる扮するジェームズ・ボンド、高木俊扮するジョージ・レストレード、石坂勇扮するジャック・レンフィールド、輝馬扮するザック・パターソン、奈良坂潤紀扮するアータートン、藤田玲扮するチャールズ・オーガスタス・ミルヴァートンのキャラクタービジュアルがお目見えした。

チケットのマベメン先行は、6月7日12時から13日23時59分まで実施。LEncore先行が6月14日、オフィシャル先行が6月21日、プレリクエスト先行が6月28日から行われたのち、7月17日12時に一般発売される。なおチケット購入者を対象にした特別映像の配信も予定している。

ミュージカル「憂国のモリアーティ」Op.3 -ホワイトチャペルの亡霊-

期間：2021年8月5日（木）～15日（日）

会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール

期間：2021年8月19日（木）～22日（日）

会場：大阪府 サンケイホールブリーゼ

スタッフ

原作：構成 / 竹内良輔 漫画 / 三好輝「憂国のモリアーティ」（集英社「ジャンプSQ.」連載）

脚本・演出：西森英行

音楽：ただすけ

キャスト

ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ：鈴木勝吾

シャーロック・ホームズ：平野良

アルバート・ジェームズ・モリアーティ：久保田秀敏

ルイス・ジェームズ・モリアーティ：山本一慶

セバスチャン・モラン：井澤勇貴

フレッド・ポーロック：赤澤遼太郎

ジョン・H・ワトソン：鎌苅健太

ジェームズ・ボンド：大湖せしる

ジャック・レンフィールド：石坂勇

ジョージ・レストレード：高木俊

ザック・パターソン：輝馬

アータートン：奈良坂潤紀

チャールズ・オーガスタス・ミルヴァートン：藤田玲



アンサンブル：荒川湧太、荒木浩介、伊地華鈴、大澤信児、木村優希、熊田愛里、白崎誠也、田上颯志、永咲友梨、蓮井佑麻、福冨玄刀、若林佑太



ピアノ：広田圭美

ヴァイオリン：林周雅

※高木俊の高ははしご高が正式表記。

(c)竹内良輔・三好 輝/集英社 (c)ミュージカル『憂国のモリアーティ』プロジェクト