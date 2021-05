中森明菜、1991年「夢」ライブ音源をリマスター再発

中森明菜が、2021年7月28日にライブアルバム『Listen to Me -1991.7.27-28 幕張メッセ Live<2021年30周年リマスター>』を発売する。



今年5月1日にデビュー40周年目を迎えた中森明菜。今回は、彼女が1991年7月27日&28日に幕張メッセで行った「夢 91 Akina Nakamori Special Live」のライブ・アルバムを、ライブから30年後の2021年7月28日に初リマスター再発。マスタリング・エンジニアは、数々の中森明菜作品のミックス&マスタリングを手掛けた菊地功が手掛ける。



中森明菜のキャリア2作目のライブ・アルバムとなった『Listen to Me -1991.7.27-28 幕張メッセ Live CD』のオリジナル版は、現在は廃盤で入手困難。今回のCD再発にあたり、2枚組CDのライブ音源は、当時の初回限定盤のみ収録されたライブMCのノーカット・ヴァージョンや豪華24ページ写真集も復刻。そして、このライブでのみ披露された中森明菜作詞のラスト曲「忘れて…」(ライブ・ヴァージョン)の、感動の別歌詞が掲載された全曲の歌詞カードも復刻している。



付属のDVDには、ワーナー時代に唯一、制作された24thシングル『Dear Friend』のMVや、Lacquer Master Sound(ラッカー・マスター・サウンド)により初ハイレゾ音源化したフルライブ音源を収録している。









<リリース情報>







中森明菜

『Listen to Me -1991.7.27-28 幕張メッセ Live<2021年30周年リマスター>』



発売日:2021年7月28日(水)

【三方背BOXデラックス・エディション(2CD+DVD)】価格:4000円(税込)

【通常盤2CD】価格:3000円(税込)

=収録内容=

DISC1:CD

1. OPENING 2.難破船【19thシングル】<1位>

3.二人静(ふたりしずか)-「天河伝説殺人事件」より

4. Live Talk 1(No Cut Version)

5. DESIRE -情熱-

6. LA BOHEME(ラ・ボエーム)

7.十戒(1984)

8.飾りじゃないのよ涙は

9. TATTOO

10.sax solo~SINGER

11. Close Your Eyes

12. Live Talk 2(No Cut Version)

13. LIAR

14.乱火

15.雨が降ってた・・・



DISC2:CD

1.My Position

2.Soft Touch

3.The Look That Kills

4.No More

5.Dear Friend

6.CARIBBEAN

7.アサイラム

8.サザン・ウインド

9. Live Talk 3(No Cut Version)

10.目をとじて小旅行(イクスカーション)

11.スローモーション

12.セカンド・ラブ

13.北ウイング

14.ミ・アモーレ[Meu amor e...]

15. Live Talk 4(No Cut Version)

16.水に挿した花

17.忘れて・・・



DISC3:DVD

※【三方背BOXデラックス・エディション(2CD+DVD)】のみ

・Dear Friend(MUSIC VIDEO)【

・「Listen to Me -1991.7.27-28 幕張メッセ Live」全編のハイレゾ音源<2021年30周年リマスター>



中森明菜スペシャル・サイト:https://sp.wmg.jp/akinanakamori/