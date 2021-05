90年代の名作『サイバーボッツ』プレイヤー機ブロディアがプラモに

グッドスマイルカンパニーは、90年代に人気を博した対戦型格闘ゲーム『サイバーボッツ』より、プレイヤー機「ブロディア」を組み立てキットシリーズ『MODEROID(モデロイド)』の最新作として、2021年5月27日(木)より予約開始した。



『サイバーボッツ』は、1995年にカプコンより発売されたアーケード用2D対戦格闘ゲーム。1997年にセガサターン版およびPlayStation版が発売され、2021年にはNintendo Switchの『カプコンアーケードスタジアム』に収録された。



この度、かつて完成品トイを手掛けたホビーメーカー千値練との協同開発により、『サイバーボッツ』のプレイヤー機BX系列基本型「ブロディア」をプラキット化!

シールドガン、アサルトサテライトなどの装備も充実。ガトリングロッドの伸縮はパーツ交換によって再現することができ、左右の腕を組み替えることで、ゲーム中の1P・2Pプレイ状態も再現可能だ。





組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現できる、フルアクションの組み立て式プラスチックモデル。

本プラキットのグッドスマイルオンラインショップでの予約受付期は、2021年6月23日(水)21:00までとなっている。



90年代格闘アクションゲームのファンやロボットファンに贈る、MODEROID『サイバーボッツ』シリーズの開幕だ!



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. (C)CAPCOM. LICENSED FOR USE BY GOOD SMILE CONNECT, LLC.