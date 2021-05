『ハイキュー‼︎』×『丸大食品』バレー日本代表との記念ビジュ公開！

丸大食品は、大人気青春スポーツマンガ『ハイキュー!!』の人気キャラクターを起用したフィッシュソーセージを6月上旬から発売。この発売を記念して、『ハイキュー!!』とバレーボール日本代表選手を1つのビジュアルに収めた特別広告を、6月7日(月)から阪急大阪梅田駅にて掲出する。



『ハイキュー‼︎』は『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載された、シリーズ累計発行部数5000万部を突破した古舘春一による漫画作品。高校バレーボールを題材にした本作は、TVアニメや舞台など様々に展開し、TVアニメは2014年の第1期『ハイキュー‼︎』からスタート。第2期『ハイキュー‼︎ セカンドシーズン』第3期『ハイキュー‼︎ 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』と展開され、2020年1月には第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が、10月より第4期第2クール目が放送された。



丸大食品はこれまでも、ハム・ソーセージを通じて、長きにわたって日本のスポーツ振興をサポートしており、バレーボールに関しても大会への協賛やバレーボール教室を開催するなどの取り組みを行ってききた。



今回の『ハイキュー!!』と公益財団法人日本バレーボール協会(JVA)の起用は、双方の活躍に裏付けられる身体作りの大切さを表現することで、すべての方にスポーツとおいしい食事で、強く健康な身体作りをして欲しいという思いから実現に至ったもの。



特別広告では、こうした丸大食品の思いを、『ハイキュー!!』に登場する烏養コーチの名台詞、「食え 食え 少しずつ でも確実に 強くなれ」から ”強くなれ” というメッセージを用いて表現。



この度公開された『ハイキュー!!』とバレーボール日本代表選手を1つのビジュアルに収めた特別広告は、大阪梅田駅で6月7日(月)〜6月13日(日)の期間掲出。特別広告に登場するのは、『ハイキュー!!』より日向翔陽と影山飛雄、日本代表選手より石川祐希選手、柳田将洋選手、西田有志選手となっている。





そして6月上旬より発売する「ハイキュー!!TO THE TOP フィッシュソーセージ」では、 ”丸大オリジナル名場面カード” を1枚封入しており、カードデザインは全部で12種類。全種類のカードを集め、裏面をつなぎ合わせると、1つの絵が完成する仕組みになっている。



その他、全国の量販店、食料品店等にて日向翔陽と影山飛雄を起用した店頭プロモーションも実施。詳しくは「ハイキュー!!TO THE TOP フィッシュソーセージ」特設サイトをチェック!



>>>特別広告やフィッシュソーセージパッケージデザイン、名場面カードを全て見る(写真9点)



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS