これでお風呂が好きになる！「すみっコぐらしのケロリン桶」

サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』のデザインを採用した、富山めぐみ製薬の解熱鎮痛薬「ケロリン(R)」印字でおなじみの『ケロリン桶』が、amazonにて2021年6月18日(金)より発売開始される。



映画第2弾も公開予定となっている、大人にも子どもにも大人気の『すみっコぐらし』が、「ケロリン桶」とコラボレーション♪

お風呂がもっと楽しくなる「すみっコぐらしのケロリン桶」の発売が決定した。



すみっこにいるとなぜか ”落ちつく”。さむがりの ”しろくま”、自信がない ”ぺんぎん?”、食べ残し(!?)の ”とんかつ”、はずかしがりやの ”ねこ”、正体をかくしている ”とかげ” など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な ”すみっコ” たちが、可愛くちょこんと桶の底に。

温泉を満喫するすみっコたちが、お風呂タイムをより楽しく可愛く、癒やしいっぱいに彩ってくれます!



価格は1430円(税込)、商品サイズは直径225mm、高さ115mmで、重さは360g。

ぜひご自宅にお迎えあれ♪



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.