6月12日(土)20時からHuluで独占配信されるMTV伝統のアコースティックライブ『MTV Unplugged: BiSH』にBiSHが登場。代表曲からニルヴァーナをオマージュしたカバーまで圧巻のステージを披露する。また、出演にあたり、セントチヒロ・チッチからのコメントが到着した。



世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるアコースティックライブの源流としてその歴史を刻んできた『MTV Unplugged』。日本制作としては宇多田ヒカル、平井堅、西野カナ、KinKi Kids、秦基博など、一流アーティストが登場し、いつものライブとは一味違うパフォーマンスを披露してきた。



今回この伝統的なステージに立つのは、アイナ・ジ・エンド、セントチヒロ・チッチ、モモコグミカンパニー、ハシヤスメ・アツコ、リンリン、アユニ・Dからなる“楽器を持たないパンクバンドのBiSH。ライブハウスからアリーナまで数々のワンマンライブを大成功に収め、ロックフェスにも多数出演、全国に熱狂を巻き起こしている彼女たちが、日本制作としては通算40作目となる『MTV Unplugged』に出演した。



6月19日(土)からは、『MTV Unplugged: BiSH』のメイキングや収録後の独占インタビューなど、舞台裏映像を毎週土曜日に3週に渡って追加配信。5月22日(土)からはBiSHのMTVの過去出演ライブ映像も順次配信される。



また、Huluの公式YouTubeでは、メンバーだけが知っている「MTV Unplugged 裏話トーク大会」や、“MTV Unplugged”をテーマにメンバー全員で「ワードウルフ」に挑戦など、普段は見られないBiSHメンバー全員での爆笑トーク&ゲームに挑戦するコンテンツも6月12日から順次配信される。



今回のステージでは、メンバー全員がダンスを踊らずに着席して歌唱のみに徹し、アコースティックギター、ウッドベース、ドラム、ピアノ、ストリングスカルテットのバンドをバックに、「オーケストラ」「リズム」「BiSH-星が瞬く夜に-」などを普段とは異なるアコースティックアレンジでパフォーマンス。



また1993年に収録され、歴史的な名演として語られているニルヴァーナの『MTV Unplugged』で披露されたデヴィッド・ボウイの楽曲「The Man Who Sold the World」を、当時のアレンジを再現した形でパフォーマンスするシーンも。衣装やステージデザインなどにも、彼らをオマージュする要素が散りばめられ、今回の『MTV Unplugged』にはBiSHからニルヴァーナへのリスペクトの思いも込められている。



<セントチヒロ・チッチ コメント>

世界的に歴史のある『MTV Unplugged』に出演することができて本当に光栄です。BiSHが始まった時からニルヴァーナへの想いがあって、ニルヴァーナの『MTV Unplugged』を好きで見ていたので、出演するならオマージュをさせていただきたいなと思っていました。今回、ニルヴァーナが『MTV Unplugged』でカバーしたデヴィッド・ボウイの曲を披露させていただいたのですが、音楽の歴史が巡り巡って今に繋がっているような気がして、嬉しくてワクワクしながら歌うことができました。BiSHの楽曲の新たな魅力や、いつもとは違う私たちの生身の姿を皆さんに伝えられたらと思うので、楽しみにしていてください!



<Hulu配信スケジュール>

※時間の記載がないものは、0時配信予定です。配信スケジュールは変更になる場合がございます。



■MTV Unplugged: BiSH

6月12日(土)20時~※ライブ配信ではございません。



■Making of MTV Unplugged: BiSH

#1:6月19日(土)~

#2:6月26日(土)~

#3:7月3日(土)~



■MTV VMAJ: BiSH Live Selection

5月22日(土)~



■MTV LIVE: BiSH Less than SEX TOUR FiNAL '帝王切開'

5月29日(土)~



■MTV LIVE: BiSH NEVERMiND TOUR RELOADED THE FiNAL “REVOLUTiONS”

6月5日(土)~



■Hulu公式YouTube

ワードウルフ:6月12日(土)21時~

MTV Unplugged 裏話トーク大会:6月19日(土)21時~