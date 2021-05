明治安田生命J1リーグ第16節の9試合が26日に行われた。

首位川崎フロンターレは、敵地で湘南ベルマーレと対戦。56分に湘南の先制を許した川崎Fは、66分にレアンドロ・ダミアンが同点弾を挙げたかに思われたが、主審のオンフィールドレビューで得点は取り消される。それでも82分にL・ダミアンが豪快なオーバーヘッドゴールを決め、試合は1-1のドローに終わった。川崎Fは3連勝を逃したものの、2015年に浦和レッズがマークした開幕19戦無敗のリーグ記録に並んだ。

2位の名古屋グランパスは、ホームにベガルタ仙台を迎えた。試合は42分、仙台が高い位置でボールを奪ったところから攻撃に転じると、最後はマルティノスがドリブルからゴール左下に流し込んで先制する。名古屋は反撃も及ばず、0-1で敗れて今季5敗目。仙台は今季初の連勝で3勝目となった。

3位のサガン鳥栖は北海道コンサドーレ札幌とスコアレスドロー。4位の横浜F・マリノスは82分に前田大然が挙げたヘディング弾を守り抜き、大分トリニータを1-0で下した。

サンフレッチェ広島と敵地で対戦した浦和レッズは、キャスパー・ユンカーの4試合連続ゴールで先制する。しかし、広島はハイネルのコーナーキックが直接決まって追いつき、試合は同点で折り返す。浦和は85分に興梠慎三がPKから今季初得点を挙げて勝ち越したものの、広島は後半アディショナルタイム2分に川辺駿が強烈なミドルシュートを突き刺す。試合は2-2のドローに終わり、浦和の連勝は3でストップした。

横浜FCと敵地で対戦したアビスパ福岡は、26分にクレーべのヘディングゴールを許して追いかける展開に。それでも福岡は59分にブルーノ・メンデスが頭で同点弾を挙げて追いつく。試合は1-1のドローに終わり、福岡のJ1リーグ連勝記録は「6」でストップした。

清水エスパルスはFC東京と対戦。清水は14分にチアゴ・サンタナが先制点を挙げると、前半終了間際には左コーナーキックからヴァウドが追加点をゲットする。さらに49分、右コーナーキックから今度は片山瑛一が押し込み、清水がリードを広げる。3点差を守り切った清水は3-0の快勝で待望の今季ホーム初勝利を収め、10試合ぶりの白星となった。

今節の試合結果と順位表、次節対戦カードは以下の通り。

■第16節・試合結果

▼5月26日(水)

北海道コンサドーレ札幌 0-0 サガン鳥栖

鹿島アントラーズ 1-0 セレッソ大阪

柏レイソル 1-2 ヴィッセル神戸

横浜FC 1-1 アビスパ福岡

サンフレッチェ広島 2-2 浦和レッズ

湘南ベルマーレ 1-1 川崎フロンターレ

清水エスパルス 3-0 FC東京

大分トリニータ 0-1 横浜F・マリノス

名古屋グランパス 0-1 ベガルタ仙台

▼5月27日(木)

ガンバ大阪 vs 徳島ヴォルティス

■順位表

1位 川崎F(勝ち点49/得失点差+33)

2位 名古屋(勝ち点36/得失点差+9)

3位 鳥栖(勝ち点32/得失点差+15)

4位 横浜FM(勝ち点31/得失点差+16)

5位 福岡(勝ち点29/得失点差+3)

6位 鹿島(勝ち点27/得失点差+9)

7位 神戸(勝ち点27/得失点差+5)

8位 浦和(勝ち点27/得失点差+1)

9位 広島(勝ち点25/得失点差+2)

10位 C大阪(勝ち点22/得失点差+2)

11位 FC東京(勝ち点21/得失点差-5)

12位 札幌(勝ち点19/得失点差+1)

13位 徳島(勝ち点18/得失点差-6)

14位 湘南(勝ち点16/得失点差-3)

15位 清水(勝ち点15/得失点差-7)

16位 柏(勝ち点14/得失点差-8)

17位 仙台(勝ち点13/得失点差-16)

18位 大分(勝ち点9/得失点差-13)

19位 G大阪(勝ち点7/得失点差-10)

20位 横浜FC(勝ち点7/得失点差-28)

■次節の対戦カード

▼5月29日(土)

19:00 柏 vs 札幌

▼5月30日(日)

13:00 横浜FM vs 清水

14:00 FC東京 vs 広島

14:00 神戸 vs 鳥栖

15:00 仙台 vs C大阪

15:00 徳島 vs 湘南

15:00 大分 vs 福岡

17:00 G大阪 vs 横浜FC

18:00 浦和 vs 名古屋

19:00 川崎F vs 鹿島