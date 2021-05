amazarashi、菅田将暉への提供曲を「THE FIRST TAKE」で弾き語りセルフカバー

amazarashiが、菅田将暉への提供曲「ロングホープ・フィリア」を2021年5月26日22時に公開となる「第121回THE FIRST TAKE」にて弾き語りセルフカバーを披露する。



「ロングホープ・フィリア」は、2018年8月に菅田将暉に提供され、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』のエンディングテーマに起用されるなど話題となった楽曲。amazarashi本人としては2019年に開催されたライブツアー「未来になれなかった全ての夜に」の中野サンプラザ公演で唯一演奏されたことがある。タイトルの「フィリア」は、ギリシャ語で親愛なる人への愛情や友愛を表す言葉で、「末長い希望を」と願いを込められた楽曲で弾き語りによりメッセージをしっかり伝えられるように歌えたら、との気持ちでパフォーマンスされた。



また、同日には全曲弾き語りによる映像作品『amazarashi Online Live 末法独唱 雨天決行』がリリースされた。北海道の滝野霊園内にある安藤忠雄氏が設計した頭大仏から、プロジェクションマッピングとユーザーから集められた「やるせなかったこと」を記した献灯を背景に秋田ひろむによって、本公演用に書き下ろされたポエトリーリーディングと共に一夜限りで行われたライブを全編収録した作品となる。



・amazarashiコメント



コロナでツアーが延期になりフェスも中止になり、ライブをやるのもままならない時勢のなか、こういう沢山の人に音楽を届けられる場所に招待していただき、とても嬉しいです。ありがとうございます。精一杯歌ったので聴いてください。



amazarashi 秋田ひろむ





<番組情報>



「第121回 THE FIRST TAKE」



公開日時:2021年5月26日(水)22時より

公開URL:https://www.youtube.com/watch?v=D6oPabpM__E



<リリース情報>







amazarashi

Online Live『末法独唱 雨天決行』



発売日:2021年5月26日(水)

・完全生産限定盤

[Blu-ray+2CD+リバーシブルエコバッグ]

価格:6800円(税抜)

[DVD+2CD+リバーシブルエコバッグ]

価格:5800円(税抜)



・通常盤



[Blu-ray]

価格:5300円(税抜)

[DVD]

価格:4300円(税抜)



=収録内容=

Disc1

1.夏を待っていました

ポエトリー1

2.未来になれなかったあの夜に

ポエトリー2

3.あんたへ

ポエトリー3

4.さよならごっこ

5.季節は次々死んでいく

ポエトリー4

6.無題

ポエトリー5

7.積み木

8.ワンルーム叙事詩

9.拒否オロジー

10.とどめを刺して

11.クリスマス

12.曇天

13.令和二年

14.馬鹿騒ぎはもう終わり

ポエトリー6

15.夕立旅立ち

16.真っ白な世界

ポエトリー7

17.スターライト





Disc2[CD]

1. 夏を待っていました

2. 未来になれなかったあの夜に

3. あんたへ

4. さよならごっこ

5. 季節は次々死んでいく

6. 無題

7. 積み木

8. ワンルーム叙事詩



Disc3[CD]

1. 拒否オロジー

2. とどめを刺して

3. クリスマス

4. 曇天

5. 令和二年

6. 馬鹿騒ぎはもう終わり

7. 夕立旅立ち

8. 真っ白な世界

9. スターライト

※収録内容は変更される場合があるので、予めご了承ください。



Official web:http://www.amazarashi.com/