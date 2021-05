名場面を手元に！『ハイキュー‼︎』トレーディングアクスタVol.1

カナリアは、TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』の新作グッズを2021年7月上旬頃に発売する。



TVアニメ『ハイキュー‼︎』の原作は、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載された、シリーズ累計発行部数5000万部を突破した古舘春一による漫画『ハイキュー‼︎』。高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー‼︎』からスタートし、第2期『ハイキュー‼︎ セカンドシーズン』第3期『ハイキュー‼︎ 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月には第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が、10月より第4期第2クール目が放送された。



この度発売となるのは、そんな本作の名場面が楽しめる「トレーディングアクリルスタンド ~TO THE TOP~ Vol.1」。ラインナップは、日向翔陽、影山飛雄、月島蛍、宮侑、宮治、木兎光太郎&赤葦京治、孤爪研磨、黒尾鉄朗の8種類だ。

台座にセットするとスタンドとして楽しむことができ、ボールチェーンを通せばキーホルダーとしても使用することができる。



本商品はアニメグッズ専門店、通販サイト等で2021年7月上旬頃発売予定。

お気に入りの名場面を手元で楽しもう!



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS