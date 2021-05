BAND-MAID、全米トレンド4位オンラインライブ映像作品発売

メイド姿のハードロックバンドBAND-MAIDが、2021年2月11日に開催したONLINE OKYU-JI(配信ライブ)の映像作品を、5月26日に発売。あわせて収録されている「NO GOD」の映像も公開された。







5月10日「メイドの日」に配信されたONLINE OKYU-JIも、配信中に全米Twitterトレンドで7位にランクイン。開催時には毎回60か国以上の視聴国数を記録している



また、映像作品発売に併せて音楽雑誌『MASSIVE Vol.38』(6月16日発売)での表紙・巻頭特集も決定。最新作となる映像商品や、2021年1月に発売されたニューアルバム『Unseen World』の話はもちろん、BAND-MAIDの1年の歩みとこれからについてのインタビューなど、盛りだくさんの内容を予定している。





<リリース情報>





BAND-MAID

『BAND-MAID ONLINE OKYU-JI (Feb. 11, 2021)』



発売日:2021年5月26日(水)

●完全生産限定盤 [2Blu-ray+CD+PHOTOBOOK]

豪華BOX仕様

品番:PCXP-50828

価格:9900円(税込)

[Blu-ray Disc-1] OKYU-JI(LIVE)本編映像28曲+パッケージ用に特別収録したOKYU-JI(LIVE)映像収録5曲

[Blu-ray Disc-2] Multi-Channel Video対応(各メンバー固定カメラ)OKYU-JI(LIVE)映像収録(全5曲)

Warning!

After Life

NO GOD

Manners

Giovanni

[CD] BAND-MAID OKYU-JI NEW SE「ENTREE」収録(全1曲)

[PHOTOBOOK] BAND-MAID PHOTOBOOK(100P)

※完全生産限定盤に関してはイメージ図になります。実際の商品とはデザインが異なる場合も御座います。予めご了承を頂けますようお願い致します。

●通常盤 [Blu-ray]

品番:PCXP-50829

価格:6600円(税込)

[Blu-ray] OKYU-JI(LIVE)本編映像28曲+パッケージ用に特別収録したOKYU-JI(LIVE)映像5曲

通常盤 [DVD]

品番:PCBP-54421

価格:5500円(税込)

[DVD] OKYU-JI(LIVE)本編映像28曲+パッケージ用に特別収録したOKYU-JI(LIVE)映像5曲

【本編収録曲】(全形態共通)

BAND-MAID/BAND-MAID ONLINE OKYU-JI (Feb. 11, 2021)(全28曲)

Warning!

DICE

Screaming

I cant live without you.

BLACK HOLE

Thrill

REAL EXISTENCE

Dont let me down

alone

FREEDOM

YOLO

Dont you tell ME

After Life

NO GOD

輪廻

without holding back

サヨナキドリ

about Us

Daydreaming

Mirage

Bubble

Manners

onset

Choose me

Blooming

Different

Giovanni

DOMINATION

パッケージ用撮り下ろしOKYU-JI(LIVE)映像(全5曲)

モラトリアム

the non-fiction days

glory

Play

Bonus Track

Smile (Acoustic Ver.)

※価格、収録内容共に予告なく変更する事が御座います。



「BAND-MAID ONLINE OKYU-JI (Feb. 11, 2021)」法人別特典

※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。 予めご了承ください。

※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください。

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。

(一部ECサイトでは予約済み商品がキャンセル不可の場合がございますのでご注意ください)

ご予約はこちらから:

https://lnk.to/OKYU-JI_20210211



BAND-MAID

4th ALBUM『Unseen World』



発売日:2021年1月20日(水)

発売元:ポニーキャニオン

LinkFire:https://lnk.to/UnseenWorld_CD

●完全生産限定盤 [2CD+Blu-ray+ STUDIO PHOTOBOOK]

特殊パッケージ予定(ポスター型ブックレット封入)

品番:PCCA-04991

価格:7700円(税込)

[CD] 全14曲収録

Disc1:原点回帰盤

Disc2:現点進化盤

[Blu-ray] MIKU KOBATO(Gt./Vo.)、KANAMI(Gt.)、MISA(Ba.)、AKANE(Dr.)

Instrumental Music Video全4曲収録

※完全生産限定盤のみマルチチャンネル映像対応(一部デッキによっては非対応)

[STUDIO PHOTOBOOK] 36P写真集

●初回生産限定盤 [CD+DVD]

品番:PCCA-04992

価格:4400円(税込)

[CD] 全12曲収録

[DVD] MIKU KOBATO(Gt./Vo.)、KANAMI(Gt.)、MISA(Ba.)、AKANE(Dr.)

Instrumental Music Video全4曲収録

●通常盤 [CD only]

品番:PCCA-04993

価格:3300円(税込)

[CD] 全13曲収録





『MASSIVE Vol.38』



発売日:2021年6月16日(水)

創刊10年を経てのリニューアル第1号

表紙+全80P大特集 BAND-MAID

The BONEZ/清春/DIR EN GREY

/圭/GASTUNK/首振りDolls/OXYMORPHONN





<キャンペーン情報>



「『BAND-MAID ONLINE OKYU-JI (Feb. 11, 2021)』 発売記念キャンペーン」



2021年5月26日(水)発売・BAND-MAID「BAND-MAID ONLINE OKYU-JI (Feb. 11, 2021)」 をご購入いただいた方の中から、抽選で50名様に「BAND-MAID ONLINE OKYU-JI (Feb. 11, 2021)」サイン入り告知ポスターをプレゼントいたします。

【対象店舗】

・Amazon.co.jp

・タワーレコード オンライン

・HMV&BOOKS online

・楽天ブックス

・Neowing

【対象商品】

2021年5月26日(水)発売

BAND-MAID『BAND-MAID ONLINE OKYU-JI (Feb. 11, 2021)』

●完全生産限定盤(PCXP-50828)

●通常盤 [Blu-ray](PCXP-50829)

●通常盤 [DVD](PCBP-54421)

【賞品】

「BAND-MAID ONLINE OKYU-JI (Feb. 11, 2021)」サイン入り告知ポスター×50名様

【応募方法】

対象店舗にて対象商品ご購入1枚につき、先着で「BAND-MAID「BAND-MAID ONLINE OKYU-JI (Feb. 11, 2021)」発売記念キャンペーン応募券」を1枚、商品と同梱してご送付いたします。応募券に記載の専用応募フォームより申込方法、注意事項をご確認の上、シリアルナンバー、必要事項をご入力いただき、ご応募下さい。

応募方法の詳細につきましては、専用応募フォームをご確認下さい。

【応募期間】

2021年6月30日(水)23時59分まで

【当選発表】

当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

【注意事項】

※「BAND-MAID「BAND-MAID ONLINE OKYU-JI (Feb. 11, 2021)」発売記念キャンペーン応募券」の付与は、上記店舗でのご購入が対象です。

※上記店舗にてすでにご予約・ご注文いただいた方も応募券付与の対象となります。

※上記店舗以外の店舗でのご購入は対象外となりますので、予めご了承下さい。

※ご用意している応募券の数量には限りがございますので、お早目のご予約をお勧めいたします。

※応募券の再発行はいたしかねます。

※賞品の発送は2021年7月以降を予定しております。

※転売、インターネット上での譲渡はご遠慮ください。

※施策の予定は予告なく変更・中止になる場合がありますので、予めご了承ください。



BAND-MAID OFFICIAL HP:https://bandmaid.tokyo