ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は26日(日本時間27日)、本拠地でのテキサス・レンジャーズ戦に「2番・指名打者(DH)」で先発出場。第3打席に今季第15号3ラン本塁打を放った。









快音を残した打球が、右翼ポールを直撃した。



大谷の第3打席は5点リードの4回、なおも2死一、三塁と追加点のチャンの場面で右腕ブレット・デゲウス投手と対戦。フルカウントからの7球目、89.4マイル(約144キロ)のカッターを完璧にとらえた。鋭いライナー性の打球は、右翼ポールへ直撃する3ラン本塁打となった。



試合は4回を終了し、9-1でエンゼルスが8点をリードしている。









【動画】大谷翔平、右翼ポール直撃の第15号3ラン本塁打!

エンゼルスの公式Twitterより



Our favorite Sho is must see TV.

— Los Angeles Angels (@Angels)