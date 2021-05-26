TVアニメ「チート薬師のスローライフ ～異世界に作ろうドラッグストア～」の放送開始日が7月7日に決定。併せてティザーPVが公開された。
「チート薬師のスローライフ ～異世界に作ろうドラッグストア～」は、異世界に転生した主人公・桐尾礼治が“創薬”のスキルを使って画期的な薬を次々と作り出し、ドラッグストアを開店するファンタジー作品。TOKYO MX、BS11、AT-Xにて放送される。
TVアニメ「チート薬師のスローライフ ～異世界に作ろうドラッグストア～」
放送情報
TOKYO MX：2021年7月7日（水）より毎週水曜日22:00～
BS11：2021年7月7日（水）より毎週水曜日24:00～
AT-X
スタッフ
著者：ケンノジ（一二三書房 ブレイブ文庫 刊）
監督：佐藤まさふみ
脚本・シリーズ構成：金杉弘子
キャラクターデザイン・総作画監督：住本悦子
美術監督：田尻健一
美術設定：ムクオスタジオ
色彩設計：中野倫明
撮影監督：田沢二郎（T2studio）
編集：新見元希（REAL-T）
音響監督：納谷僚介（スタジオマウス）
音楽：菊谷知樹
音楽制作：ランティス
音響制作：スタジオマウス
アニメーション制作：EMTスクエアード
プロデュース：冬寂
製作：チート薬師製作委員会
キャスト
桐尾礼治：福島潤
ノエラ：松田利冴
ミナ：熊田茜音
エレイン：松田颯水
アナベル：東内マリ子
エジル：内村史子
(c)ケンノジ/一二三書房,チート薬師製作委員会