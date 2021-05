マスクを“デコ”る♪お洒落に可愛く「マスクック」に『ポケモン』登場

熱・針不要の転写シール式で、デコレーション作業用のスティック、本体がひとつのセットになった『マスクにプリント!マスクック』に、人気の「ポケモン」をデザインできる『マスクにプリント!マスクック別売 ポケモン リフィルセット』が、2021年7月29日(木)に発売されることが決定した。



『マスクにプリント!マスクック』は発売直後から大好評のマスクを ”デコ” ることができるアイテム。

子どもがマスクをつけるのを嫌がったり、毎日味気ない白いマスクにうんざりしているファッションに敏感な子どもたちのために開発した『マスクにプリント!マスクック』は、今年4月に発売し、既に出荷数3万個を超える人気商品だ。



今回発売する『マスクにプリント!マスクック別売 ポケモンリフィルセット』は、ピカチュウをはじめ、イーブイやミュウなどの人気「ポケモン」の転写シール100種と、「ポケモン」がエンボス加工を施した不織布マスク3枚などがセットになった商品。

大好きな「ポケモン」を口元のワンポイントにして、毎日のファッションをお楽しみいただける。



転写シールを不織布へのマスクにこするだけで貼ることができる転写式のシールを使用しており、アイロン・針不要で、お子さまひとりでも安心安全にマスクへのデコレーション体験が可能となっている。

マスクへのデコレーションは最短10秒で完成!

商品本体には、作業を行うマスクを固定する本体、転写シールをこするためのスティックなど、デコレーションに必要なものがキットに。

マスクのデコレーションだけでなく、交換用の耳紐や、イヤリングのような使い方が可能なチャームも付属しており、自由にオシャレな毎日を彩ることができる。



『マスクック』の本体価格は3520円(税込)、『ポケモン』リフィルは1650円(税込)。



その日の服のコーディネートに合わせたあなただけのオリジナルデザインでマスクを彩り、毎日のマスク生活を楽しくしちゃおう!



☆商品イメージをみる(写真4点)>>>



(C)SEGATOYS

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon



セガとセガロゴは株式会社セガまたはその関連会社の登録商標です。

SEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA Co., Ltd. or its affiliates.