スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』が5月27日より「WACCA」とのコラボをスタートする。

『D4DJ Groovy Mix』

今回『D4DJ』はアーケードリズムゲーム「WACCA」とのコラボをスタート。5月27日より5週連続で1曲ずつ「WACCA」の原曲を実装する。実装楽曲は「ADAM」「ONOMATO Pairing!!!」「Quon」「Invisible Frenzy」「Exitium」。さらに、「WACCA」にも『D4DJ』コラボイベントやオリジナル楽曲が登場する。

また、今回6月に実装される楽曲も発表された。そして、新機能「ディグランク」のスタンプ・称号が一部公開された。カードの成長に応じてディグランクが上昇し、ディグランクを上げると、D4 FES.で活躍した6ユニット&海原ミチルのキャラクター専用の特別な称号や、スタンプが手に入る。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved. (C) 2021 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary