コブクロが8月4日に通算10枚目となるオリジナルアルバム「Star Made」をリリースする。

コブクロにとって約5年ぶりのニューアルバムには、NHK BS1「スポヂカラ!」エンディングテーマの「Star Song」をはじめ、映画「ちょっと今から仕事やめてくる」の主題歌「心」、マンガ「君になれ」のコラボソング「君になれ」、「大阪マラソン」の公式テーマソング「大阪SOUL」など全15曲が収められる。ジャケットのアートディレクションを手がけたのはNIGOだ。

また初回限定盤とファンサイト会員限定盤にはDVDが付属。初回限定盤DVDには2020年10月に大阪・万博記念公演で行われたライブイベント「大阪文化芸術フェス presents OSAKA GENKi PARK」から7曲のライブ映像、ファンサイト会員限定版DVDにはコブクロにとって2回目の配信ライブ「KOBUKURO FAN FESTA 2021 STREAMING LIVE」の2時間超のライブ映像と、舞台裏のオフショット映像が収録される。

ファンサイト会員限定盤はCDとDVDに加え、「10th Memorial Album Cover Discography Magnet Box」が付いたセット商品。「10th Memorial Album Cover Discography Magnet Box」は1stアルバム「Roadmade」から10thアルバム「Star Made」までのジャケット写真をデザインしたマグネット10点入りのボックスで、マグネットと同じサイズの紙ジャケットも同梱される。

コブクロ「Star Made」収録曲

CD

01. Star Song

02. 風をみつめて

03. 卒業

04. ONE TIMES ONE

05. 両忘

06. 灯ル祈リ

07. 露光

08. 晴々

09. 夕紅

10. 心

11. 君になれ

12. 大阪SOUL

13. 白雪

14. バトン

15. Always(laughing with you.)

初回限定盤DVD

「LIVE at 大阪文化芸術フェス presents OSAKA GENKi PARK 2020.10.11」

01. オープニング

02. 大阪SOUL

03. Million Films

04. MC

05. 卒業

06. 桜

07. MC

08. 灯ル祈リ

09. MC

10. 轍

11. MC

12. どんな空でも

ファンサイト会員限定盤DVD

「KOBUKURO FAN FESTA 2021 STREAMING LIVE 2021.5.22」

01. オープニング

02. 光

03. ベテルギウス

04. MC

05. 待夢磨心-タイムマシン-

06. コイン

07. NOTE

08. MC

09. 露光

10. 赤い糸

11. MC

12. 遠くで・・

13. MC

14. 卒業

15. 同じ窓から見てた空

16. MC

17. LOVER'S SURF

18. 白雪

19. ストリートのテーマ

20. 大阪SOUL

21. アンコールMC

22. Star Song

<ボーナストラック>

・Making Movie of "FAN FESTA 2021"