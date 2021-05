あんなトムやこんなジェリーがミニサイズのフィギュアに！

アニメ『トムとジェリー』が様々な型に変形した姿が、メディコム・トイのUDF(ウルトラディテールフィギュア)として発売される。



『トムとジェリー』は1940年にアメリカで誕生したアニメ。猫のトムとネズミのジェリーによる追いかけっこの日常を描いたコメディ作品だ。

劇中、トムはジェリーの策略などによって花瓶やパイプにはまってその形状になったりする。一方ジェリーもまた常に優位で無事、というわけではなくまっ平らにされてしまったりしている。今回のフィギュアは、そういう劇中で見せた変形状態を再現したものだ。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co.(s21)

UDF TOM and JERRY SERIES 2/メディコム・トイ/各1320円、1800円(★)(全て税込)/2021年12月発売予定/トムとジェリーの様々な姿をミニサイズのフィギュアで再現。

TOM(Square)、TOM(Vase)、JERRY(Triangular Prism)、TOM(Narrow Pipe)、TOM and JERRY(Pressed)の全5種。各全高約3.5~10センチ。



UDFは、メディコム・トイのフィギュアシリーズ。基本的には固定フィギュアで、10センチ前後のミニサイズの場合が多い。細部まで彩色されているのが特徴で、塗装はグラデーションのないフラットな仕上がりになっている。ただし可動・サイズ・塗装とも一部例外あり。

メディコム・トイでは『トムとジェリー』以外のUDF、ソフビ製フィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)、雑貨アイテムやアーティスト系のスタチューなどを発売している。ここではそれらの新製品情報をお届けしよう。

(R), TM, (C) Kellogg Co.

UDF Kellogg's (Classic Style)/メディコム・トイ/各1518円(税込)/2021年12月発売予定/シリアル食品でおなじみケロッグ社のキャラクターを立体化したフィギュア。クラシックスタイルのデザインを再現している。

TONY THE TIGER、KING KOMBO、CORNELIUS、TOUCAN SAM、PETER、HONEYの全6種。各全高約6~7.8センチ。

(C) Fujiko-Pro

UDF「藤子・F・不二雄作品」シリーズ15/メディコム・トイ/各1100円(★)、各1650円(●)、1980円(■)(全て税込)/2021年6月発売予定/『ドラえもん』のキャラをミニサイズのフィギュアで再現。

はつらつドラえもん、はつらつのび太、おもちを食べたドラえもん、コエカタマリン、ドラえもん & のび太(タケコプター)の全5種。全高約6.2~12.5センチ。

(C) Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York

VCD JEAN-MICHEL BASQUIAT's Dinosaur/メディコム・トイ/1万6500円(税込)/2021年11月発売予定/アーティストのジャン=ミシェル・バスキアの作品を立体化したソフビ製フィギュア。全高約25センチ。

Mickey Mouse character:TM & (C) Disney.

Keith Haring artwork:(C) Keith Haring Foundation.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MICKEY MOUSE × Keith Haring/メディコム・トイ/2021年10月発売予定/アーティストのキース・ヘリングが描いたミッキーマウスのイラストを使った雑貨アイテム。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



MICKEY MOUSE × Keith Haring Wall Clock/壁掛け時計。見えづらいが中央に白い時針・分針・秒針がある。裏面にはディズニーやキース・ヘリング、カリモク社などのロゴ入り。サイズ:W29×H21.5センチ。

MICKEY MOUSE × Keith Haring Tee/各6050円(税込)/Tシャツ。サイズ:S/M/L/XL/XXL、カラー:WHITE/BLACK。

MICKEY MOUSE × Keith Haring BE@R Tee/7480円(税込)/キース・ヘリングのミッキーマウスイラストを使った、クマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)をプリントしたTシャツ。サイズ:S/M/L/XL/XXL、カラー:WHITE/BLACK

MICKEY MOUSE × Keith Haring Rug/1万6500円(税込)/ラグマット。サイズ:W60×H77センチ。

(C) Hideo Canno(CAPS)

(C) HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.

Amplifier "hide" design H/メディコム・トイ/各6930円(税込)/2021年8月末発売・発送予定/ロックアーティストの写真を主なモチーフとしたアパレルブランドAmplifiere(アンプリファイア)の新作。

今回のアイテムはミュージシャンのhide(X JAPAN/hide with Spread Beaver/zilch)のTシャツ。白、黒2色、S~XLの4サイズあり。Photo by Hideo Canno(CAPS)。

メディコム・トイ直営各店舗、MCT TOKYO、他一部店舗にて2021年5月22日(土)00:00から2021年6月10日(木)23:59まで注文受け付け。数量限定、なくなり次第終了。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

CERAMICK Andy Warhol BANANA/メディコム・トイ/1万9800円(税込)/2021年6月発売予定/アーティストのアンディ・ウォーホルの作品を立体化した陶磁器製アイテム。全長約25センチ。

鹿児島の陶磁器の名工房「ONE KILN・ワンキルン」にて製造。ロットナンバー入り。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの 2G OSAKAにて販売。

SSUR(C)

APVSHKIN STATUE/メディコム・トイ/7万4800円(税込)/2021年6月発売予定/ファッションブランドSSUR(サー)のデザインによるスタチュー。ロシアの作家アレクサンドル・プーシキンがモチーフとなっている。猿のマスクは着脱可能で、マスクを外すとブランドデザイナーの顔が見える。全高約36センチ。

2G TOKYO、2G OSAKA、表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、なくなり次第終了。



SSURはロシア出身のデザイナーRuslan Karablin(ラスラン・カラブリン)がニューヨークを拠点に立ち上げたストリートファッションブランド。デザインにはロシア関係の事物が取り入れられる場合がある。

「APVSHKIN 」はA・プーシキン→エイプーシキンと発想され、そこからエイプ(類人猿)につなげられたものと考えられる。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。