ファーストサマーウイカ、霜降り明星・粗品書下ろしで話題の新曲ジャケット写真及び収録曲が解禁

ファーストサマーウイカが6月4日(金)に発売する新曲『帰り花のオリオン』のジャケット写真及び収録曲解禁された。



【写真】ファーストサマーウイカのアーティスト写真及びジャケット写真



先日東海テレビ・フジテレビ系全国ネットオトナの土ドラ『#コールドゲーム』主題歌として発表された新曲『帰り花のオリオン』(作詞・作曲・編曲:粗品)が話題のファーストサマーウイカ。



いよいよ来週6月5日(土)からドラマが始まる。それに先駆けジャケット写真が5月24日(月)解禁された。アメコミ調のイラストは、氷河期をサバイブするドラマの主人公・木村祥子と共鳴するような「どんなことがあってもたくましく生き抜く女性像」をまさに体現したものになっている。曲が持つ力強さもさることながら、そんなドラマがもつサバイバルな側面も含有したジャケット写真は必見だ。



またデジタルシングルとして『帰り花のオリオン』以外の収録曲も同じタイミングで解禁された。元Superflyの多保孝一書き下ろしのオルタナティブなミディアム・ラブソング『最高のギフト』、ヒット曲多数の売れっ子作詞家zoppが歌詞を書いた、80年代ビートサウンドが映えるライブアンセム『波乱万丈Go my way!』の2曲を加えた、個性豊か且つ音楽性の高い3曲が収録されたシングルとなる。尚『最高のギフト』『波乱万丈Go my way!』共に配信日となる6月4日からの楽曲解禁となる。



ドラマ放送に向け楽曲の全貌が明らかになるにつれ期待感は高まるばかりだ。



▽Digital Single「帰り花のオリオン」

M1 「帰り花のオリオン」 作詞・作曲・編曲:粗品

M2 「波乱万丈Go my way!」 作詞:zopp/作曲・編曲:石川陽泉

M3 「最高のギフト」 作詞・作曲・編曲:多保孝一



発売日:2021年6月4日(金)



【あわせて読む】吉岡里帆、透明感がスゴすぎる美肌コーデが話題に「本当の女神様」