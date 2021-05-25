arcserve Japanは5月25日、バックアップ アプライアンス「Arcserve UDP 9000 シリーズ」を同日より受注開始したことを発表した。

Arcserve UDP 9000シリーズ（製品カタログより）

Arcserve UDP 9000は、イメージバックアップソフト「Arcserve Unified Data Protection」（以下、Arcserve UDP）がプリインストールされたバックアップ専用のサーバ。

保護対象台数無制限のライセンスとバックアップ／リカバリ用に最適化され、Arcserve UDPの使い勝手をそのままに、中規模環境のバックアップ／リカバリをより簡単かつシンプルに実現するとしている。

CPU、メモリ、SSDを刷新するとともにオンボードのネットワークポートを10GBase-Tに増強。従来モデルのArcserve UDP 8000シリーズと比べてバックアップの書き込み性能、同時ジョブの実行性能が向上したとする。

ソフトウェアの構成はArcserve UDP 8000と同一で、従来ユーザは使用方法を変えることなく追加導入できる。オプションとして16Gbps FC HBAを追加できるようになるということだ。

5月25日より受注を開始し、受注から30日程度の納期で順次出荷予定だという。

価格は以下のとおり。

Arcserve UDP 9100 Appliance（RAID1, 4TBモデル）：308万円（税込）

Arcserve UDP 9200 Appliance（RAID5, 12TBモデル）：418万円（税込）

Arcserve UDP 9200-6 Appliance（RAID6, 8TBモデル）：352万円（税込）

Arcserve UDP 9220 Appliance（RAID5, 24TBモデル）：748万円（税込）

Arcserve UDP 9220-6 Appliance（RAID6, 16TBモデル）：572万円（税込）

Arcserve UDP 9400 Appliance（RAID6, 40TBモデル）：1,320万円（税込）

Arcserve UDP 9420 Appliance（RAID6, 80TBモデル）：2,420万円（税込）

16Gb Fibre Channel Host Bus Adapter （1 port×16Gb Fibre）：39万4000円（税込）

16Gb Fibre Channel Host Bus Adapter （2 port×16Gb Fibre）：58万800円（税込）

（5年間のハードウェア･ソフトウェアの保守サポートを含む）。

詳細な仕様は製品カタログ（PDF）を、オプションなどの価格については価格表（PDF）を参照のこと。