X-MENのジーン・グレイがアクションフィギュアになった！

アメリカンコミックス『X-MEN』(エックス・メン)に登場するジーン・グレイが、メディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)になって発売される。



『X-MEN』は超能力を持ったミュータントのチームX-MENの戦いを描く物語。『Xファクター』や『ジェネレーションX』など派生作品も多く、過去何度もアニメ化、実写映画化、実写ドラマ化されている人気シリーズだ。

ジーン・グレイはX-MENの初期メンバーの1人。マーベルガールやフェニックスなど複数のコードネームを持ち、ジーン・グレイというコードネームは本名をそのまま使用していた時期のものだ。

X-MENのリーダー・サイクロップスと恋人同士であり、ウルヴァリンからも想いを寄せられていた。サイコキネシスやテレパシーを駆使して戦う。

MAFEX Jean Grey(COMIC Ver.)/メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年3月発売予定/アクションフィギュア。全高約15センチ。

1990年代後半のコミックス版のコスチュームを再現。表情パーツ3種。エフェクトパーツも付属する。



MAFEXではアメコミ以外にも特撮映画や実写映画、アニメのキャラ、実在スポーツ選手などをフィギュア化している。引き続き発売間近のアイテムの情報をお届けしよう。

MAFEX CAPTAIN AMERICA (ENDGAME Ver.)/メディコム・トイ/8580円(税込)/2021年6月発売予定/映画『AVENGERS ENDGAME』(邦題『アベンジャーズ/エンドゲーム』)に登場したキャプテン・アメリカをアクションフィギュアで再現。全高約16センチ。

表情パーツ3種。キャプテン・アメリカ本来の装備であるシールドは破損状態含め2種、マイティ・ソーから借り受けたハンマー・ムジョルニアは、通常状態と、振り回した状態を半透明で再現したもの2種が付属。通常状態のムジョルニアには雷光パーツをセット可能。また脱いだヘルメットのパーツも付属する。

MAFEX LeBron James (Los Angeles Lakers) /メディコム・トイ/1万450円(税込)/2021年月発売予定/現役プロバスケットボール選手レブロン・ジェームズをアクションフィギュア化。ユニフォームなどは2021年5月現在所属しているロサンゼルス・レイカーズのものだ。全高約18.5センチ。

表情パーツは2種。ユニフォームとアームカバーは布製。両腕のタトゥーもプリントで再現されている。また同スケールのバスケットボールも付属する。



MAFEXは基本、服まで樹脂で成型されたタイプのアクションフィギュアだが、マントや、今回のレブロン・ジェームズのユニフォームのように、布素材が使用されることもある。

現時点ではバスケのユニフォームやパーカーなど、ゆったりめの衣装に布素材が使われる例が多いようである。



