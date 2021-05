DAZN、セパ交流戦「西武対阪神」で「第2回トークルームイベント」を開催

スポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」は、29日にFor The Fans Projectイベントとして、「第2回トークルームイベント」を開催すると発表した。当日は、野球解説者の掛布雅之氏、ラジオDJ・スポーツDJのDJケチャップ氏が出演し、日本生命セ・パ交流戦 2021の西武ライオンズ対阪神タイガースについてトークを繰り広げる。







DAZNは、昨年5月にヤマハ株式会社がリリースしたリモート応援アプリ「Remote Cheerer powered by SoundUD」とコラボレーション。スタジアムに足を運べない多くのスポーツファンがアプリを通じて試合観戦中に他のファンとコミュニケーションが取れる「For The Fans Project」を4月15日よりスタートしていた。





■概要

<名称>

For The Fans Project 第2回トークルームイベント

<日時>

2021年5月29日 17時30分~試合終了(予定)

<対象試合>

日本生命セ・パ交流戦 2021 西武ライオンズ 対 阪神タイガース

<出演者>

掛布雅之氏(野球解説者)

DJケチャップ氏(ラジオDJ・スポーツDJ)

<参加方法>

・「」をダウンロード





・アプリを起動し、「やべっちスタジアム コラボイベント」を選択してトークルームに参加



■「Remote Cheerer」とは

「Remote Cheerer」は、自宅などの離れた場所からでもインタラクティブにスポーツ観戦を楽しめるようにサポートする、ヤマハ株式会社が開発したアプリおよびシステム。これまでにサッカー、野球、バスケットボール、プロレス、陸上など500以上のスポーツの試合で使用され、延べ1億回以上の応援を現地に届けている。2021年シーズンからは、画面上のボタンをタップして拍手などを会場に届ける機能に加え、会場で流れる臨場感のある音を自宅で楽しめる機能や、音声やチャットでトークしながらユーザー同士が一緒に応援を楽しめる機能を追加し、会場と人々のつながりをさらに深めるリモート応援アプリへと進化した。