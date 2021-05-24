スペインサッカー連盟（RFEF）は15日、EURO2020に臨む同国代表のメンバーを発表した。

代表、クラブともにキャプテンを務めるセルヒオ・ラモスやダニ・カルバハルが負傷の影響でメンバー外に。今回レアル・マドリードからの招集は異例の0人となり、EURO、ワールドカップ、コンフェデレーションズカップなどの主要大会でレアル・マドリードの選手が一人もいないメンバー表は史上初のこととなる。

一方でチェルシーのセサル・アスピリクエタが復帰。フランスから国籍を変更したマンチェスター・Cのアイメリク・ラポルテも名を連ねている。

スペイン代表はEURO2020グループリーグでポーランド代表、スロヴァキア代表、スウェーデン代表と対戦する。

スペイン代表の招集メンバー24名は以下の通り。

▼GK

ダビド・デ・ヘア（マンチェスター・U／イングランド）

ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）

ロベルト・サンチェス（ブライトン／イングランド）

▼DF

ホセ・ルイス・ガヤ（バレンシア）

ジョルディ・アルバ（バルセロナ）

パウ・トーレス（ビジャレアル）

アイメリク・ラポルテ（マンチェスター・C／イングランド）

エリック・ガルシア（マンチェスター・C／イングランド）

ディエゴ・ジョレンテ（リーズ／イングランド）

セサル・アスピリクエタ（チェルシー／イングランド）

▼MF

マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）

セルヒオ・ブスケツ（バルセロナ）

ロドリ（マンチェスター・C／イングランド）

ペドリ（バルセロナ）

チアゴ・アルカンタラ（リヴァプール／イングランド）

コケ（アトレティコ・マドリード）

ファビアン・ルイス（ナポリ／イタリア）

▼FW

ダニ・オルモ（ライプツィヒ／ドイツ）

ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

ジェラール・モレノ（ビジャレアル）

アルバロ・モラタ（ユヴェントス／イタリア）

フェラン・トーレス（マンチェスター・C／イングランド）

アダマ・トラオレ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）

パブロ・サラビア（パリ・サンジェルマン／フランス）