スペインサッカー連盟（RFEF）は15日、EURO2020に臨む同国代表のメンバーを発表した。
代表、クラブともにキャプテンを務めるセルヒオ・ラモスやダニ・カルバハルが負傷の影響でメンバー外に。今回レアル・マドリードからの招集は異例の0人となり、EURO、ワールドカップ、コンフェデレーションズカップなどの主要大会でレアル・マドリードの選手が一人もいないメンバー表は史上初のこととなる。
一方でチェルシーのセサル・アスピリクエタが復帰。フランスから国籍を変更したマンチェスター・Cのアイメリク・ラポルテも名を連ねている。
スペイン代表はEURO2020グループリーグでポーランド代表、スロヴァキア代表、スウェーデン代表と対戦する。
スペイン代表の招集メンバー24名は以下の通り。
▼GK
ダビド・デ・ヘア（マンチェスター・U／イングランド）
ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
ロベルト・サンチェス（ブライトン／イングランド）
▼DF
ホセ・ルイス・ガヤ（バレンシア）
ジョルディ・アルバ（バルセロナ）
パウ・トーレス（ビジャレアル）
アイメリク・ラポルテ（マンチェスター・C／イングランド）
エリック・ガルシア（マンチェスター・C／イングランド）
ディエゴ・ジョレンテ（リーズ／イングランド）
セサル・アスピリクエタ（チェルシー／イングランド）
▼MF
マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
セルヒオ・ブスケツ（バルセロナ）
ロドリ（マンチェスター・C／イングランド）
ペドリ（バルセロナ）
チアゴ・アルカンタラ（リヴァプール／イングランド）
コケ（アトレティコ・マドリード）
ファビアン・ルイス（ナポリ／イタリア）
▼FW
ダニ・オルモ（ライプツィヒ／ドイツ）
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
ジェラール・モレノ（ビジャレアル）
アルバロ・モラタ（ユヴェントス／イタリア）
フェラン・トーレス（マンチェスター・C／イングランド）
アダマ・トラオレ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
パブロ・サラビア（パリ・サンジェルマン／フランス）