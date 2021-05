みんなで観よう！『新テニ』【氷帝vs立海】後篇同時視聴イベント

USEN-NEXT GROUPのU-NEXTが運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2021年5月28日(金)に『新テニスの王子様 氷帝vs立海 Game of Future』<後篇>のオンライン同時視聴イベントを開催することを決定。さらに同時視聴イベントにあわせて、幸村精市役の永井幸子と切原赤也役の森久保祥太郎によるオーディオコメンタリーを、YouTubeでプレミア公開する。



『新テニスの王子様 氷帝vs立海 Game of Future』は、アニメ20周年の節目に原作者・許斐剛マッチメイク完全監修で制作されたアニメオリジナルストーリー。これまで原作でも描かれることのなかった、跡部景吾率いる氷帝学園中等部と幸村精市率いる立海大附属中学校によるドリームマッチが実現。前篇が配信されるとその試合展開が大きな反響を呼び、後篇で描かれる勝負の行方に注目が集まった。



この度、U-NEXTで独占配信中の『新テニスの王子様 氷帝vs立海 Game of Future』<後篇>について、特別企画として5月28日(金)19:30よりオンラインで一斉に再生を開始する同時視聴イベントを開催!

また、同時視聴イベントにあわせてYouTube「アニメ 新テニスの王子様 オフィシャルチャンネル」にて公開されるオーディオコメンタリーのプレミア公開も決定した。



オーディオコメンタリーには、幸村精市役の永井幸子と切原赤也役の森久保祥太郎が出演。立海のキャラクターを演じる2人だからこそのトークや収録時の裏話などが詰まったオーディオコメンタリーとあわせて観ることで、より一層本作を楽しむことができる。



さらに、U-NEXTのアニメ公式Twitterにてハッシュタグ感想キャンペーンを実施。同時視聴イベントにあわせて、「#氷帝vs立海」「#後篇に死角はない」の2つのハッシュタグをつけて感想をツイートすると、抽選でサイン入り後篇ビジュアルポスターがプレゼントされる。



当日はぜひTwitter上で感想や応援メッセージを投稿しながら、『新テニスの王子様 氷帝vs立海 Game of Future』<後篇>同時視聴イベントを楽しもう!



