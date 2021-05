◆ 「DAZN」と「Remote Cheerer」がコラボ



スポーツ・チャンネル『DAZN(ダゾーン)』は24日、5月29日(土)に行われる「日本生命セ・パ交流戦 2021」の西武-阪神戦において、リモート応援アプリ「Remote Cheerer」とコラボレーションし、アプリを通じて試合観戦中に他のファンとコミュニケーションが取れる「For The Fans Project」の「第2回トークルームイベント」を開催すると発表した。



当日は、野球解説者の掛布雅之さんと、ラジオDJ・スポーツDJのDJケチャップさんが出演し、ライオンズとタイガースの“ネコ科対決”について、様々なトークを繰り広げていく。



参加方法は、「Remote Cheerer powered by SoundUD」をダウンロードしてアプリを起動し、「やべっちスタジアム コラボイベント」を選択してトークルームに参加するだけ。なお、実施概要は以下のとおりとなっている。



<実施概要>

名称:

For The Fans Project 第2回トークルームイベント



日時:

2021年5月29日(土) 17:30~試合終了(予定)



対象試合:

日本生命セ・パ交流戦 2021の西武ライオンズ vs 阪神タイガース



出演者:

掛布雅之氏(野球解説者)

DJケチャップ氏(ラジオDJ・スポーツDJ)



参加方法:

【1】「Remote Cheerer powered by SoundUD」をダウンロード

https://remote-cheerer.com/download.html



【2】アプリを起動し、「やべっちスタジアム コラボイベント」を選択してトークルームに参加