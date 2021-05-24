※規定投球回以上













勝利数



1位：ジャック・フラハティ（カージナルス） 8勝（0敗）

2位：フリオ・ウリアス（ドジャース） 7勝（1敗）

3位：クレイトン・カーショウ（ドジャース） 6勝（3敗）

3位：トレバー・ロジャース（マーリンズ） 6勝（2敗）

5位：トレバー・バウアー（ドジャース） 5勝（2敗）

5位：ダルビッシュ有（パドレス） 5勝（1敗）

5位：アレックス・ウッド（ジャイアンツ） 5勝（1敗）







防御率



1位：ブランドン・ウッドラフ（ブリュワーズ） 防御率1.58

2位：ケビン・ガウスマン（ジャイアンツ） 防御率1.66

3位：トレバー・ロジャース（マーリンズ） 防御率1.74

4位：ダルビッシュ有（パドレス） 防御率1.75

5位：トレバー・バウアー（ドジャース） 防御率1.98



投球回



1位：ザック・ウィーラー（フィリーズ） 68回

2位：トレバー・バウアー（ドジャース） 63回2/3

3位：フリオ・ウリアス（ドジャース） 62回1/3

4位：ダルビッシュ有（パドレス） 61回2/3

5位：ケビン・ガウスマン（ジャイアンツ） 59回2/3











奪三振



1位：トレバー・バウアー（ドジャース） 88奪三振

2位：ザック・ウィーラー（フィリーズ） 78奪三振

3位：フレディ・ペラルタ（ブリュワーズ） 76奪三振

3位：マックス・シャーザー（ナショナルズ） 76奪三振

5位：ダルビッシュ有（パドレス） 74奪三振









奪三振率



1位：フレディ・ペラルタ（ブリュワーズ） 13.77

2位：トレバー・バウアー（ドジャース） 12.44

3位：ジョー・マスグローブ（パドレス） 12.35

4位：マックス・シャーザー（ナショナルズ） 12.14

5位：トレバー・ロジャース（マーリンズ） 11.32



6位：ダルビッシュ有（パドレス） 10.80



与四球率



1位：ザック・エフリン（フィリーズ） 0.78

2位：フリオ・ウリアス（ドジャース） 1.01

3位：ウォーカー・ビューラー（ドジャース） 1.23

4位：アーロン・ノラ（フィリーズ） 1.52

5位：クレイトン・カーショウ（ドジャース） 1.59



8位：ダルビッシュ有（パドレス） 1.90



K/BB



1位：ザック・エフリン（フィリーズ） 11.40

2位：フリオ・ウリアス（ドジャース）10.00

3位：ウォーカー・ビューラー（ドジャース） 7.38

4位：アーロン・ノラ（フィリーズ） 7.00

5位：クレイトン・カーショウ（ドジャース） 6.50



8位：ダルビッシュ有（パドレス） 5.69













WHIP



1位：ブランドン・ウッドラフ（ブリュワーズ） 0.74

2位：トレバー・バウアー（ドジャース） 0.77

3位：ケビン・ガウスマン（ジャイアンツ） 0.80

4位：フリオ・ウリアス（ドジャース） 0.82

5位：マックス・シャーザー（ナショナルズ９ 0.85



8位：ダルビッシュ有（パドレス） 0.89









QS（QS率）



1位：トレバー・バウアー（ドジャース） 8/10

1位：ケビン・ガウスマン（ジャイアンツ） 8/9

1位：ブランドン・ウッドラフ（ブリュワーズ） 8/9

4位：サンディ・アルカンタラ（マーリンズ） 7/10

4位：ウォーカー・ビューラー（ドジャース） 7/9

4位：ダルビッシュ有（パドレス） 7/10

4位：ジャック・フラハティ（カージナルス） 7/9

4位：ザック・ウィーラー（フィリーズ） 7/10



被打率



1位：トレバー・バウアー（ドジャース） .140

1位：フレディ・ペラルタ（ブリュワーズ） .140

3位：ブランドン・ウッドラフ（ブリュワーズ） .145

4位：ケビン・ガウスマン（ジャイアンツ） .161

5位：タイフアン・ウォーカー（メッツ） .166



8位：ダルビッシュ有（パドレス） .190

