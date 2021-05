Taka(ONE OK ROCK)が佐藤健、大友啓史とともに5月30日(日)7:00よりフジテレビ系で放送される「ボクらの時代」に出演する。

6月4日公開の映画「るろうに剣心 最終章 The Beginning」に主題歌を書き下ろしたONE OK ROCK。彼らは大友が監督、佐藤が主演を務める「るろうに剣心」シリーズ計5作すべてに主題歌を提供している。番組では、大友がシリーズの主役・緋村剣心役に佐藤をキャスティングした理由やONE OK ROCKが主題歌を担当することになった経緯を明かす。さらに3人はそれぞれの幼少期やエンタテインメントの道に進んだきっかけなどを語る。

フジテレビ系「ボクらの時代」

2021年5月30日(日)7:00~7:30

<出演者>

佐藤健 / Taka(ONE OK ROCK)/ 大友啓史