高橋幸宏と細野晴臣のエレクトロニカ・ユニットSKETCH SHOW、過去作アナログ化

エレクトロニカ・ユニットSKETCH SHOWが、2021年7月21日に過去のアルバム3作をアナログ12inchでリリースする。



高橋幸宏、細野晴臣の2人によるエレクトロニカユニット・SKETCH SHOW。2002年に1stアルバム『audio sponge』をリリースする際は、YMOの2人による新プロジェクトであること、しかも坂本龍一がゲスト参加することなどを含めて、音楽ファンたちを大いに湧かせた。SKETCH SHOWとしての活動は2005年頃までに留まるが、2002年から2003年にかけて発売した『audio sponge』、『tronika』、『LOOPHOLE』をアナログ化する。



『audio sponge』は12曲入りで、『Wonderful To Me』『Supreme Secret』に坂本龍一が、『Turn Turn』『Return』にTOWA TEIが参加。また細野が作曲したスネークマンショー『咲坂と桃内のごきげんいかが1・2・3』、The Cyrkleの『Turn Down Day』、フランス映画『セシルの歓び』の挿入歌『Do You Want To Marry Me』など、2人のセンスを込めたカバー曲も収録。



『tronika』は、北欧のフォークトロニカからの影響がより強まった作品に。生楽器と電子音が絶妙に溶け合う、温かみを感じさせる世界観が魅力だ。なお、収録9曲のうち2曲はコーネリアスによる『chronograph』『ekot』のリミックストラックで、3曲がインタールードとして収められる。

そして『LOOPHOLE』は、『tronika』で表現されたサウンドの傾向を深めつつ、シバオカチホによるスウェーデン語の声や電子ノイズを音楽的に響かせ、アンビエントやミニマルテクノの静謐な雰囲気も表現された1枚。坂本龍一が『MARS』『ATTENTION TOKYO』に参加したほか、コーネリアスとSAFETY SCISSORSによるリミックストラックを聴くことができる。





<発売情報>



SKETCH SHOW

過去作アナログ盤リリース



発売日:2021年7月21日(水)



『audio sponge』(アナログ12inch 2枚組)

価格:4950円(税込)

Side A

1. Turn Turn

2. Wonderful To Me

3. Microtalk



Side B

4. Wilson

5. Supreme Secret

6. Do You Want To Marry Me



Side C

7. Gokigen Ikaga 1.2.3

8. Reform

9. Flying George



Side D

10. Turn Down Day

11. Return

12. Theme From A Summer Place



『tronika』(12inchアナログ)

価格:3850円(税込)

Side A

1. ekot

2. chronograph

3. snow #1

4. night talker

5. snow #2



Side B

6. ohotzka

7. chronograph -cornelius remix-

8. snow #3

9. ekot -cornelius remix-



『LOOPHOLE』(アナログ12inch 2枚組)

価格:4950円(税込)

Side A

1. MARS

2. WIPER

3. CHRONOGRAPH



Side B

4. PLANKTON

5. FLAKES

6. ATTENTION TOKYO



Side C

7. NIGHT TALKER -SAFETY SCISSORS MIX-

8. TRAUM 6.6

9. SCOTOMA



Side D

10. FLY ME TO THE RIVER

11. EKOT - CORNELIUS MIX -

12. STELLA