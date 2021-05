『DC展 スーパーヒーローの誕生』会場構成＆見どころを一挙大公開

六本木ヒルズ森タワー52階・東京シティビューでは、2021年6月25日(金)~9月5日(日)までの期間、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツ協力のもと、DCの特別総合展『DC展 スーパーヒーローの誕生』を開催する。



マーベル・コミックと並ぶ二大アメコミ出版社のひとつ、DCコミックス。スーパーマン、バットマンなど数々の人気キャラクターを生み出してきたDCの特別総合展が、6月25日(金)より開催!



展覧会会場に入ると、まず目に飛び込んでくるのはエントランスの展望台ならではの圧巻の展示! 都心の絶景を背景にしたガラス面に、ヒーローVSヴィランをテーマにDC人気キャラクター達が勢ぞろいする。

中央には、東京コミコン協力のもと、バットマンを象徴する特殊車両・バットモービル「タンブラー」の展示が決定! 映画『ダークナイト』シリーズに登場するレプリカが初公開。バットマンシリーズで欠かせないあのバットモービルが、実物大で目の前に迫る。

数々の展示が織りなす大迫力空間の中、あっという間にDCの世界に引き込まれる!



また、5月21日(金)12:00に前売券の販売を開始。さらに、お得でスペシャルなチケット情報も公開された。

ここでしか手に入れることができない本展限定のオリジナルグッズ付前売券「DC展図録付きチケット」や、ファン垂涎のオリジナルデザインで作られたナンバリング付き「バットラング型DC展パスポート」も登場!

加えて、「コンビ割引」や「みんなの味方ヒーロー割引」など、個性的なDCのキャラクターたちにちなんだ特別割引券も販売される。



そしてなんと、チケットは全てDCドラマ『ARROW/アロー』の主人公オリバー・クイーンを担当した人気声優、日野聡さんの音声ガイド付きという豪華仕様!



DCファンのみならず、映画やコミックの中でDCの世界やキャラクターに触れたことのあるあらゆる世代が楽しめる本展覧会に乞うご期待!



