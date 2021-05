かわいいカプセルミニソフビVAG第27弾、6月発売！

メディコム・トイがプロデュースするミニソフビのカプセルトイVAG(ヴァイナル・アーティスト・ガチャ)の第27弾が6月に発売される。



VAGはアーティスト系ミニソフビのカプセルトイ。アーティストのオリジナルソフビ中心に展開しているが、今回の『青鬼』のように人気コンテンツのキャラクターもラインナップされることがある。

販売元はプレステージ。VAGのカプセル筐体は特定の店舗にしか設置されていないので、プレステージのサイトで場所を確認するといいだろう。

(C) harahara (C) SAKINA (C) JUN INAGAWA

(C) Teresa Chiba (C) noprops

VAG(VINYL ARTIST GACHA)SERIES 27(ともだち初号機、コンプライアンスウサギ、魔法少女 初号機ちゃん、郷土玩具怪獣 犬張仔達磨、青鬼)/プレステージ/1回500円(税込)/2021年6月発売予定/カプセルトイ。各全高約6センチ。

今回はゲーム&アプリ『青鬼』の青鬼もラインナップ入り。なお「VAG SERIES 4」青鬼のNEWカラーバージョンとなる。偶然と思われるが「初号機」の単語を名前に持つアイテムが2種類もあるのは面白い。

ラインナップは5種類で、各5カラーあり。筐体毎に種類は分けられており、例えばともだち初号機の筐体からはともだち初号機の各カラーだけが出る。



メディコム・トイではVAG以外のソフビも数多く発売・プロデュースしている。引き続きそれらの新作情報をお届けしよう。

(C) SAKINA

コンプライアンスウサギ/メディコム・トイ/5500円(税込)/2021年10月発送予定/アイドル頓知気さきながデザインしたキャラクターのソフビ。キャラクターとしては「VAG SERIES 27」のコンプライアンスウサギと同じものである。全高約18.5センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年5月24日(月)00:00から2021年6月30日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) Production I.G/ナデシコ製作委員会・テレビ東京

ゲキ・ガンガー3/メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2021年10月発送予定/アニメ『機動戦艦ナデシコ』の劇中劇アニメ『ゲキ・ガンガー3』の主役ロボをソフビ化。全高約25センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年5月24日(月)00:00から2021年6月30日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) 石森プロ・東映

ナマズギラー、シードラゴン1世、仮面ライダークウガ ドラゴンフォーム、ゴ・バダー・バ/メディコム・トイ/(左から)8580円、8580円、9680円、8800円(全て税込)/2021年10月下旬発送予定/東映ヒーローや怪人をレトロデフォルメでソフビ化する「東映レトロソフビコレクション」の新作。今回は『仮面ライダー』のショッカー怪人2種、『仮面ライダークウガ』の主役ライダーとグロンギ怪人が登場。各全高約24センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年5月24日(月)00:00から2021年6月30日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ガイガン(2021冬 新色)/メディコム・トイ/8800円(税込)/2021年6月発送予定/ゴジラソフビをリリースする企画「GODZILLA VINYL WARS EX(ゴジラヴァイナルウォーズEX」の新作。ソフビメーカー・ソフビライフのアイテムだ。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて、2021年5月24日(月)00:00から2021年6月10日(水)23:59まで応募を受け付け、抽選販売。6月20日(日)までに当選者に連絡の上、6月末日発送予定。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ヘドラ1971(劇中アニメ版)2期/メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2021年9月発送予定/こちらも「GODZILLA VINYL WARS EX」のアイテム。ソフビ作家安楽安作の新作。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて、2021年5月24日(月)00:00から2021年6月10日(水)23:59まで応募を受け付け、抽選販売。6月20日(日)までに当選者に連絡の上、9月末日発送予定。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



「GODZILLA VINYL WARS EX」は元々EXのない「GODZILLA VINYL WARS」として、映画『GODZILLA ゴジラ』(2014年)を記念し始まった企画。そして2015年からはEXが付いてシリーズ継続となっている。

「VINYL」はメディコム・トイでは英語発音に合わせてヴァイナルと読ませることが多いが、一般的な日本語でいうところのビニールであり、ソフビのことを指している。

なお『ゴジラ FINAL WARS』に引っかけたダジャレの側面もあることは言うまでもない。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。