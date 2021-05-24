河本ほむら・尚村透原作による「映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット」の新たな公開日が6月1日に決定した。
新型コロナウイルスの感染拡大と緊急事態宣言の期間延長・対象地域の拡大を受け、2度にわたり公開が延期されていた「映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット」。5月27日には特別先行上映と無観客による舞台挨拶が実施され、その模様は一部の上映劇場にて生配信される。
「映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット」特別先行上映＆舞台挨拶
日時：2021年5月27日（木）17:05の回の映画上映後に舞台挨拶
登壇者：浜辺美波、高杉真宙、藤井流星（ジャニーズWEST）、池田エライザ、森川葵、英勉監督、milet（予定）
「映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット」
2021年6月1日（火）公開
スタッフ
原作：河本ほむら・尚村透（掲載 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊）
監督：英勉
脚本：高野水登、英勉
配給：ギャガ
キャスト
浜辺美波、高杉真宙、藤井流星（ジャニーズWEST）、松田るか、岡本夏美、柳美稀、松村沙友理（乃木坂46）、小野寺晃良、池田エライザ、中村ゆりか、三戸なつめ、矢本悠馬、森川葵
(c)河本ほむら・尚村透／SQUARE ENIX (c)2021 「映画 賭ケグルイ２」製作委員会