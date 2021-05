仮面ライダー新1号が1000％ベアブリックになって発売！

仮面ライダー新1号が、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になって発売される。1000%の大型サイズだ。



仮面ライダー新1号は特撮作品『仮面ライダー』後期の主役を務めた変身ヒーロー。最初に登場した仮面ライダー旧1号と同じく本郷猛が変身する。旧1号とは各部の色が異なり、ベルトが赤になり、グローブとブーツは銀色、腕と脚の側面に2本の白線が入っている。



なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合100%である(超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。

(C) 石森プロ・東映

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 仮面ライダー新1号 1000%/メディコム・トイ/5万2800円(税込)/2021年6月発売予定/仮面ライダー新1号をベアブリックで再現したアイテム。

メディコム・トイの直営店である1/6計画にて発売。



メディコム・トイでは仮面ライダー以外にも数多くのキャラクターやデザインのベアブリックを発売している。ここではその新作情報をお届けしよう。

Ghostbusters TM & (C) 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SLIMER (GREEN GHOST) 1000%/メディコム・トイ/4万9500円(税込)/2021年12月発売・発送予定/『Ghostbusters(1984)』(邦題『ゴーストバスターズ』)に登場するスライマー(別名グリーンゴースト)をベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年5月24日(月)00:00から2021年6月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

Ghostbusters TM & (C) 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK STAY PUFT MARSHMALLOW MAN WHITE CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)/『Ghostbusters(1984)』に登場するマシュマロマンをベアブリックで再現。今回は白メッキ(メッキの上に白塗料)バージョンでの登場だ。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年5月24日(月)00:00から2021年6月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 1000% GOOD GUY、CHUCKY/メディコム・トイ/各8万5800円(税込)/2021年11月発売・発送予定/映画『CHILD'S PLAY2』(邦題『チャイルド・プレイ2』)より、グッドガイ人形と、グッドガイに悪霊が取り憑いた状態のチャッキーがベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年5月24日(月)00:00から2021年6月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ファミリータウンペコちゃん 100% & 400%(左2点)、100%(右)/不二家/1万5180円(左2点)、4万9500円(右)(共に税込)/2021年6月発売予定/不二家のペコちゃんのベアブリック最新作。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」にて数量限定販売。1000%はメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店でも販売。なくなり次第終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター:(フリーダイヤル)0120-228-305(土・日・祝祭日除く平日10~18時)、メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Marble 1000%/メディコム・トイ/4万9500円(税込)/2021年10月発売・発送予定/「BE@RBRICK SERIES 40」に「PATTERN」として収録された「Marble」が1000%になって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年5月24日(月)00:00から2021年6月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Psychedelic Paisley 100% & 400%/メディコム・トイ/1万5000円(税込)/2021年8月末発売・発送予定/ミュージシャンのhide(X JAPAN/hide with Spread Beaver/zilch)自らがペイントしたギターのサイケデリックなパターンをプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、MCT TOKYO、他一部店舗にて2021年5月24日(月)00:00から2021年6月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) PiL Official Ltd

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK PiL 100% & 1000%/メディコム・トイ/7万4800円(税込)/2021年11月発売・発送予定/ロックバンドPublic Image Ltd(パブリック・イメージ・リミテッド)のベアブリック。ボディ内部にピル=錠剤をイメージしたビーズ入り。100%と1000%という、ベアブリック2体セットとしては珍しい組み合わせになっている。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年5月24日(月)00:00から2021年6月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

(C) Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #3 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)/アーティストのアンディ・ウォーホルとジャン=ミシェル・バスキアのコラボ作品をプリントしたベアブリック、第3弾。背面にはウォーホルとバスキアのロゴ入り。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年5月24日(月)00:00から2021年6月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 猿田彦珈琲/メディコム・トイ/1800円(税込)/2021年6月発売予定/スペシャルティーコーヒー専門店・猿田彦珈琲のベアブリック。

猿田彦珈琲 豆屋別館・原宿店 & オンラインショップにて発売予定。

(問):info_press@sarutahiko.co

(C)2021 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK atmos × Coca-Cola CLEAR RED 1000%/メディコム・トイ/6万3800円(税込)/2021年6月発売予定/スニーカーショップatmos(アトモス)と「コカ・コーラ」のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗にて発売予定。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、atmos Shinjuku:03-6457-8755

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

A BATHING APE(R) 28TH ANNIVERSARY BE@RBRICK BAPE CAMO #2/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/各1980円(税込)/2021年6月発売予定/ファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))28周年記念ベアブリックの第2弾。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗 & WEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

SSUR(C)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SSUR FIRE 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2021年6月発売予定/ファッションブランドSSUR(サー)のベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

(C) MMXXI Full Colour Black Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK LOVE RAT 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、5万2800(右)(共に税込)/2021年11月発売・発送予定/アーティストのバンクシーのグラフィティにインスパイアされたブランドBRANDALISMのベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年5月24日(月)00:00から2021年6月10日(木)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

BE@RBRICK TM &(C)2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.

BE@RBRICK project 1/6 100% & 400% CLEAR CHROME Ver.、BLACK CLEAR CHROME Ver./メディコム・トイ/各1万4300円(税込)/2021年6月発売予定/メディコム・トイの直営店1/6計画のロゴを配したベアブリック。クリア成型の上に薄くメッキ塗装を施すことで独特の風合いを出している。

1/6計画にて販売予定。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MY FIRST BE@RBRICK B@BY FOREST GREEN Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2021年6月発売予定/胴体にビーズが入ってガラガラのように鳴らせるMY FIRST BE@RBRICK B@BYの新作。Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて数量限定販売予定。



1ページ目の「BE@RBRICK PiL 100% & 1000%」のように、MY FIRST BE@RBRICK B@BYと同様の構造だが、ボディ内部のビーズが特殊なデザインになっているベアブリックは過去にも何度か発売されている。

今後も新バージョンの展開に注目したい。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。