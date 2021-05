『バットマン：ダークナイト・リターンズ』版スーパーマンが可動フィギュアに！

アメリカンコミックス『Batman:The Dark Knight Returns』(邦題『バットマン:ダークナイト・リターンズ』)に登場するスーパーマンが、メディコム・トイのアクションフィギュアMAFEXとなって発売される。



『バットマン:ダークナイト・リターンズ』は、55歳となりヒーローを引退していたバットマンが、ヒーローに復帰し混迷する社会と戦う物語。

アメリカ政府はヒーローを管理しようとしており、スーパーマンはそのシステムに組み込まれ、国際紛争でアメリカ軍に協力するような立場となっていた。

スーパーマンは以前よりさらに過激になったバットマンを危険視していたが、物語終盤、ついに2人は戦うこととなる。

BATMAN: The Dark Knight Returns and all related characters and elements (C) & (TM) DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

MAFEX SUPERMAN(The Dark Knight Returns)/メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年3月発売予定/アクションフィギュア。全高約16センチ。

表情パーツは通常のものと、バットマンとの戦いでダメージを受けた顔の2種。マントは布製、端にワイヤー入りで形状が固定できる。『ダークナイト・リターンズ』独特の重厚感のある体型が再現されている。

バットマンの切り札、スーパーマンの弱点であるクリプトナイトを仕込んだクリプトナイトアローも付属する。



年齢を重ねてもスーパーパワーに衰えがないスーパーマンに対し、バットマンは全身に装甲スーツをまとい、戦いを挑む。

MAFEXではその姿のバットマンも発売予定となっている。

BATMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC Comics. (s21)

MAFEX ARMORED BATMAN(The Dark Knight Returns)/メディコム・トイ/9680円(税込)/2021年10月発売予定/アクションフィギュア。全高約16センチ。

マントは布製、端にワイヤー入りで形状が固定できる。全体の重厚なデザインはもちろん、たくさんのスパイクが付いた靴の裏も再現。

表情は素顔のブルース・ウェインを含め3種。液体爆薬入りケース、酸を発射するハンドパーツも付属する。



『バットマン:ダークナイト・リターンズ』は、1986年の作品。その独特で重いテーマはアメコミに新たな潮流を生み、アメコミ史に残る傑作と考えられている。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。